Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Süper Lig'in 14'üncü haftasında 3 Aralık Pazar günü evinde oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarına bugün 14.30´da yaptığı antrenmanla devam etti.
Trabzonspor, Süper Lig'in 14'üncü haftasında 3 Aralık Pazar günü evinde oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarına bugün 14.30´da yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon, dinamik ısınma ve 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirildi. Şut çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.
Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN
2023-12-01 18:44:12
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