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        Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Süper Lig'in 14'üncü haftasında 3 Aralık Pazar günü evinde oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarına bugün 14.30´da yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 18:48 Güncelleme: 01.12.2023 - 18:50
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        Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Trabzonspor, Süper Lig'in 14'üncü haftasında 3 Aralık Pazar günü evinde oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarına bugün 14.30´da yaptığı antrenmanla devam etti.

        Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon, dinamik ısınma ve 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirildi. Şut çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

        Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN

        2023-12-01 18:44:12

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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