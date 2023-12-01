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        Trabzon İşitme Engelliler Spor Kulübü yöneticilerinden Trabzonspor'a ziyaret

        Trabzon İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Ömer Faruk Yılmaz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 17:49 Güncelleme: 01.12.2023 - 18:07
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        Trabzon İşitme Engelliler Spor Kulübü yöneticilerinden Trabzonspor'a ziyaret
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        Trabzon İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Ömer Faruk Yılmaz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret etti.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor Genel Sayman Sami Karaman, yönetim kurulu üyeleri Derviş Köz ve Coşkun Öztürk, misafirleri Yılmaz ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

        Sami Karaman, Yılmaz'a ziyaret anısına forma hediye etti.

        Trabzonspor Kulübünce, Trabzon İşitme Engelliler Spor Kulübüne malzeme desteğinde de bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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