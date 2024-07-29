Uçuruma yuvarlanan 80 yaşındaki kadını itfaiye kurtardı

TRABZON’un Çarşıbaşı ilçesinde dengesini kaybedip uçuruma yuvarlanan ve yaralı olarak mahsur kalan Şaziye Genç (80), itfaiye ekipleri tarafından sedye ile kurtarıldı.

İlçeye bağlı Fener Mahallesi'nde yaşayan Şaziye Genç, dün akşam saatlerinde sarp arazideki patika yoldan yürürken dengesini kaybedince, 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kadının, yaralanarak mahsur kaldığını fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Halatla uçuruma inen ekipler, ilk müdahalede bulundukları Şaziye Genç’i koydukları sedye ile yola çıkardı. Burada hazır bekletilen ambulansla alınan kadın, hastaneye kaldırıldı. Genç'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.