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        Uçuruma yuvarlanan 80 yaşındaki kadını itfaiye kurtardı

        TRABZON'un Çarşıbaşı ilçesinde dengesini kaybedip uçuruma yuvarlanan ve yaralı olarak mahsur kalan Şaziye Genç (80), itfaiye ekipleri tarafından sedye ile kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 11:39 Güncelleme: 29.07.2024 - 11:45
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        Uçuruma yuvarlanan 80 yaşındaki kadını itfaiye kurtardı
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        TRABZON’un Çarşıbaşı ilçesinde dengesini kaybedip uçuruma yuvarlanan ve yaralı olarak mahsur kalan Şaziye Genç (80), itfaiye ekipleri tarafından sedye ile kurtarıldı.

        İlçeye bağlı Fener Mahallesi'nde yaşayan Şaziye Genç, dün akşam saatlerinde sarp arazideki patika yoldan yürürken dengesini kaybedince, 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kadının, yaralanarak mahsur kaldığını fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Halatla uçuruma inen ekipler, ilk müdahalede bulundukları Şaziye Genç’i koydukları sedye ile yola çıkardı. Burada hazır bekletilen ambulansla alınan kadın, hastaneye kaldırıldı. Genç'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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