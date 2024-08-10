Başkan Ören'den Galatasaray formalı 2 kadının stattan çıkarılmasına tepki

Trabzonspor Divan Başkanı Mahmut Ören, Trabzonspor’un Rapid Wien ile oynadığı maçta Galatasaray formalı 2 kadın taraftarın stadyumdan çıkarılmasına ilişkin açıklamada bulundu. Ören, “Bu tür davranışları tasvip etmediğimizi ve bu olayın Trabzonspor’un değerleriyle bağdaşmadığını açıkça ifade etmek istiyorum” dedi.

Trabzonspor Divan Başkanı Mahmut Ören, 8 Ağustos’ta Trabzonspor ile Rapid Wien takımları arasında 8 Ağustos'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi 3’üncü eleme turundaki maçı izlemeye gelen Galatasaray formalı 2 kadın taraftara yapılanlara ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Yapılanları tasvip etmediğini belirten Ören, yaptığı yazılı açıklamada, “Trabzonspor – Rapid Wien karşılaşmasında tribünlerde Galatasaray formasıyla takımımıza destek vermeye gelen iki kadın taraftara yönelik bazı taraftarlarımız tarafından sergilenen saygısız tavırları üzülerek takip ettik. Bu tür davranışları tasvip etmediğimizi ve bu olayın Trabzonspor’un değerleriyle bağdaşmadığını açıkça ifade etmek istiyorum. Trabzonspor; tarih boyunca adaletin ve fair play'in temsilcisi olmuş, sporun birleştirici gücüne inanmış bir camiadır. Yabancı bir takımla yapılan bir karşılaşmada her ne forma giyerse giysin tüm taraftarlarımızın başımızın üstünde yeri vardır. Trabzon ve Trabzonspor; misafirperverliğiyle bilinen bir şehir ve kulüp olarak bu tür olayların yaşanması bizleri derinden üzmektedir” dedi.

“TRABZONSPORLULUK CENTİLMENLİĞİ VE HOŞGÖRÜYÜ DE TEMSİL EDER” Ören açıklamasının devamında şunları ifade etti: “Tribünlerde farklı renklerle takımımıza destek vermeye gelen herkesi hoşgörü ve saygı çerçevesinde ağırlamak, Trabzonspor'un büyüklüğüne yakışan bir davranış biçimidir. Trabzonsporluluk sadece bir takımı desteklemek değil, aynı zamanda nezaketi, centilmenliği ve hoşgörüyü de temsil eder. Trabzonlular olarak enerjimizi takımımızı daha da ileriye taşımak için harcamalıyız. Trabzonspor’un tarihi, konumu ve adaleti sadece sahadaki başarılarla değil, aynı zamanda bu değerlere gösterilen bağlılıkla da şekillenmiştir. Bu bağlamda, tüm taraftarlarımızı sporun birleştirici ruhuna ve Trabzonspor’un yüce değerlerine uygun şekilde hareket etmeye davet ediyoruz. Trabzonspor, yalnızca Trabzon'un değil, tüm Türkiye’nin gurur kaynağıdır ve bu bilinçle hareket eden bir camiadır”