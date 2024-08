Başkan Ören'den Galatasaray formalı 2 kadının stattan çıkarılmasına tepki

Trabzonspor Divan Başkanı Mahmut Ören, Trabzonspor’un Rapid Wien ile oynadığı maçta Galatasaray formalı 2 kadın taraftarın stadyumdan çıkarılmasına ilişkin açıklamada bulundu. Ören, “Bu tür davranışları tasvip etmediğimizi ve bu olayın Trabzonspor’un değerleriyle bağdaşmadığını açıkça ifade etmek istiyorum” dedi.

Trabzonspor Divan Başkanı Mahmut Ören, 8 Ağustos’ta Trabzonspor ile Rapid Wien takımları arasında 8 Ağustos'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi 3’üncü eleme turundaki maçı izlemeye gelen Galatasaray formalı 2 kadın taraftara yapılanlara ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Yapılanları tasvip etmediğini belirten Ören, yaptığı yazılı açıklamada, “Trabzonspor – Rapid Wien karşılaşmasında tribünlerde Galatasaray formasıyla takımımıza destek vermeye gelen iki kadın taraftara yönelik bazı taraftarlarımız tarafından sergilenen saygısız tavırları üzülerek takip ettik. Bu tür davranışları tasvip etmediğimizi ve bu olayın Trabzonspor’un değerleriyle bağdaşmadığını açıkça ifade etmek istiyorum. Trabzonspor; tarih boyunca adaletin ve fair play'in temsilcisi olmuş, sporun birleştirici gücüne inanmış bir camiadır. Yabancı bir takımla yapılan bir karşılaşmada her ne forma giyerse giysin tüm taraftarlarımızın başımızın üstünde yeri vardır. Trabzon ve Trabzonspor; misafirperverliğiyle bilinen bir şehir ve kulüp olarak bu tür olayların yaşanması bizleri derinden üzmektedir” dedi.

Ören, açıklamasını, “Unutulmamalıdır ki; Trabzonspor’u desteklemek ve onun yanında olmak her şeyden daha kıymetlidir. Yine Unutmamalıyız ki; Binlerce yıllık tarihi geçmişinde sanatta ve sporda da söz sahibi şehrin takımını; şivesiyle, hamsisiyle, kemençesiyle ve horondan kolbastıya Karadeniz’e dair pek çok folklorik kültürel sembolün taşıyıcısı Trabzonspor kulübünü diğer kulüplerden ayıran en belirgin özellik her koşulda ve her şartta bir spor kulübünden çok daha fazlasını temsil etmesidir” sözleriyle tamamladı.