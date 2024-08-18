Trabzonspor'da St. Gallen maçı hazırlıkları sürüyor

,TRABZONSPOR, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında St. Gallen ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında İsviçre temsilcisi St.Gallen ile 22 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam 18.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve 5’e 2 çalışması gerçekleştirildi. Geniş alanda oyun çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.