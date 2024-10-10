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        'Boncuk'un vefası, Uzak Doğu'da belgesele konu oldu

        TRABZON'da 3 yıl önce rahatsızlanan sahibi Cemal Şentürk'ün (71) içinde olduğu ambulansı takip edip, 5 gün tedavi gördüğü özel hastanenin giriş kapısının önünde bekleyen 'Boncuk' adlı köpeğin, DHA'nın özel haberiyle dünya basınında geniş yer bulan hikayesi, bu kez de Japonya'da belgesele konu oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 11:47 Güncelleme: 10.10.2024 - 11:50
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        'Boncuk'un vefası, Uzak Doğu'da belgesele konu oldu
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        TRABZON'da 3 yıl önce rahatsızlanan sahibi Cemal Şentürk'ün (71) içinde olduğu ambulansı takip edip, 5 gün tedavi gördüğü özel hastanenin giriş kapısının önünde bekleyen 'Boncuk' adlı köpeğin, DHA'nın özel haberiyle dünya basınında geniş yer bulan hikayesi, bu kez de Japonya’da belgesele konu oldu. Japonya'da ölen sahibini 9 yıl aynı yerde bekleyen ve hikayesi filmleştirilen 'Hachiko' isimli köpeğe benzetilen 'Boncuk ile birlikte köyünde yaşayan Cemal Şentürk, "Boncuk benden hiç ayrılmaz. Herkes onu tanıyor ve çok seviyor" dedi.

        Cemal Şentürk, 14 Ocak 2021'de rahatsızlanınca, ambulansla evinden alınıp, Medical Park Trabzon Karadeniz Hastanesi'ne kaldırıldı. Sahibinin içinde olduğu ambulansı takip eden köpeği Boncuk, Şentürk'ün, tedavisi sırasında, hastanenin giriş kapısının önünde bekledi. Şentürk'ün yakınlarının evine götürdüğü köpek, her defasında yeniden hastaneye döndü. Sağlık durumu iyileşen Şentürk'ün, tekerlekli sandalyeyle hastane odasından aşağı inip köpeğiyle buluşması ise çevredekileri duygulandırdı. Cemal Şentürk, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu.

        HACHİKO'YA BENZETİLDİ

        Boncuk'un tavrı ise Japonya başta olmak üzere dünya basınında da geniş yer buldu. Uzak Doğu, Avrupa ve ABD medyası, DHA'nın servis ettiği haberi okurlarına manşetlerden duyurdu. Japonya'da ölen sahibini 9 yıl aynı yerde beklediği için Tokyo'da heykeli dikilip, hikayesi filmlere konu olan Hachiko adlı köpeğe benzetilen Boncuk'un vefası, Şentürk ve köpeği 3 yıl geçmesine rağmen yakından takip eden Japonya'da belgelese konu oldu. Boncuk'un hastane önünde beklediği anlara ait görüntülerinin yer aldığı ve Cemal Şentürk'ün başkası tarafından canlandırıldığı belgesel sonrası, film çekimi de planlanıyor.

        'HASTANEDE ODAMA ÇIKTI BENİ BULDU'

        Yanından ayrılmayan Boncuk ile köyünde yaşayan Cemal Şentürk, yaşananları anlatarak, "3 yıl geçmesine rağmen Boncuk hala takip ediliyor. Ben buradan gittim, Boncuk da geldi hastaneye. Hastane önüne gidip geliyordu. Ben tabii yatıyorum. Bana 'Boncuk altta bekliyor' dediler. Çıktım cama 'Boncuk ben buradayım' diye seslenince benim orada olduğumu anladı. Koşarak hastanede odama çıktı yanıma geldi. Güvenlikçiler peşine ama bunu tutamadılar. Geldi beni buldu. Bu sefer doktor hanım da 'Ya adam hastasını bulamıyor burada, bu hayvan geldi hastasını buldu' dedi. Hiç ayrılmadı daha benimle" diye konuştu.

        'BİR HAYVANIN İNSANA OLAN İLGİSİ ÇOK DİKKAT ÇEKTİ'

        Japonya'da Boncuk ile ilgili belgesel yapıldığını söyleyen Şentürk, "Belgeseli yapmak için buraya gelmediler. Japonya'dan bazı görüntüleri bizden istediler. Gönderdiğimiz görüntülerle belgesel yaptılar. Belgeselde benim yerime bir başkasını koydular. Trabzon'a geldiklerine film yapacaklarını söylediler. Ara sıra beni telefonla arıyorlar, 'Boncuk nasıl, yaşıyor mu?' diye. Boncuk'a asla tasma vurmam. Benden hiç ayrılmaz. Herkes onu tanıyor ve çok seviyor. Görenler 'Onu izledik, çok ağladık' diyor. Yani bir hayvanın insana olan ilgisi çok dikkat çekti" dedi.

        Cemal Şentürk'ün kızı Aynur Egeli de köpeklerinin Japonya'da ilgi odağı olduğunu söyleyerek, "Canlandırma şeklinde belgesel Japonya'da yayınlandı, çok tutulmuş orada. Ara ara takip ediyorlar. 'Boncuk hayatta mı?' Babamı gözetliyorlar. Babamın yerine belgeselde başka birisini kullandılar. En son bir film gibi yapalım dediler. Trabzon'a köye gelip, çekim yapma düşünceleri var. Ara sıra arayıp bilgi alıyorlar bizden ama henüz daha buraya gelip çekim yapmadılar" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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