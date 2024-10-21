Yaylada kardan mahsur kalan çoban ve sürüsü kurtarıldı
TRABZON'un Düzköy ilçesine bağlı Beypınarı Yaylası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan çoban Murat Akbulut ve yaklaşık bin koyunu, ekipler tarafından kurtarıldı.
TRABZON’un Düzköy ilçesine bağlı Beypınarı Yaylası’nda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan çoban Murat Akbulut ve yaklaşık bin koyunu, ekipler tarafından kurtarıldı.
Trabzon’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, bölgede hayvancılık yapanları zor durumda bıraktı. Düzköy ilçesine bağlı Beypınarı Yaylası Caferli Obası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle yollar ulaşıma kapanınca, çobanlık yapan Murat Akbulut yaklaşık bin koyunuyla mahsur kaldı. Akbulut'un yardım çağrısı üzerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Kar küreme araçları ve iş makineleriyle yollar açılarak Murat Akbulut ve koyunları zarar görmeden kurtarıldı.
Belediye ekiplerine teşekkür eden Murat Akbulut, “Kar yağışının bu kadar etkili olacağını düşünmemiştim. İmdadımıza hızır gibi yetişen Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden Allah razı olsun” dedi.
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