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        Yaylada kardan mahsur kalan çoban ve sürüsü kurtarıldı

        TRABZON'un Düzköy ilçesine bağlı Beypınarı Yaylası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan çoban Murat Akbulut ve yaklaşık bin koyunu, ekipler tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 10:59 Güncelleme: 21.10.2024 - 11:05
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        Yaylada kardan mahsur kalan çoban ve sürüsü kurtarıldı
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        TRABZON’un Düzköy ilçesine bağlı Beypınarı Yaylası’nda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan çoban Murat Akbulut ve yaklaşık bin koyunu, ekipler tarafından kurtarıldı.

        Trabzon’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, bölgede hayvancılık yapanları zor durumda bıraktı. Düzköy ilçesine bağlı Beypınarı Yaylası Caferli Obası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle yollar ulaşıma kapanınca, çobanlık yapan Murat Akbulut yaklaşık bin koyunuyla mahsur kaldı. Akbulut'un yardım çağrısı üzerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Kar küreme araçları ve iş makineleriyle yollar açılarak Murat Akbulut ve koyunları zarar görmeden kurtarıldı.

        Belediye ekiplerine teşekkür eden Murat Akbulut, “Kar yağışının bu kadar etkili olacağını düşünmemiştim. İmdadımıza hızır gibi yetişen Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden Allah razı olsun” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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