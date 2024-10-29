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        Trabzon'da 29 Ekim coşkusu; 'Bayrak dede', Türk bayrağını elinden hiç bırakmadı

        TRABZON'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, coşkuyla kutlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 13:39 Güncelleme: 29.10.2024 - 13:45
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        Trabzon'da 29 Ekim coşkusu; 'Bayrak dede', Türk bayrağını elinden hiç bırakmadı
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        TRABZON'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, coşkuyla kutlandı. Folklor ekibinin horon gösterisinin beğeniyle izlendiği törene; elinde hiç bırakmadığı dev Türk bayrağı ile katılan ve 'Bayrak dede' olarak tanınan İsmet Kaya (87), protokol ile vatandaşlardan alkış aldı.

        Trabzon'da kutlamalar, Vali Aziz Yıldırım'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Kutlamalara daha sonra 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda devam edildi. Buradaki törene Vali Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, kent protokolü, şehit yakınları, gaziler, askeri ve mülki erkan, sivil toplum kuruluşlarıyla siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Vali Yıldırım vatandaşları selamladı. Öğrencilerin şiirlerini okuduğu törende, Maçka Asayiş Komando Bölük Komutanlığı hazırlamış olduğu gösteri, folklor ekibinin horon gösterisi ve spor gösterileri beğeniyle izlendi. Tören boyunca kentte 'Bayrak dede' ismiyle tanınan İsmet Kaya da elinden hiç bırakmadığı Türk bayrağını dalgalandırdı. Kaya, protokol ve vatandaşlardan alkış aldı.

        'GELECEĞE UMUTLA BAKMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ'

        Vali Aziz Yıldırım, törende yapmış olduğu konuşmada, "Bu özel günde, milletçe bir kere daha Cumhuriyetimizin değerlerini, bağımsızlığımızı, birlik ve beraberliğimizi yad ediyor; geleceğe umutla bakmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük bir fedakarlık ve cesaretle kurarak bizlere armağan ve emanet ettiği Cumhuriyetimizi kutlarken; ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımak için duyduğumuz sorumluluğu da bir kez daha hatırlıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin ilanı ile bizlere hedef olarak yalnızca bağımsız bir devleti değil; aynı zamanda muasır, ileri ve medeni bir toplum olmayı da göstermiştir. Bugün bizlere düşen en büyük sorumluluk, Atatürk’ün 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyetimize sahip çıkmak, onun ilke ve inkılaplarını yaşatmak ve geliştirmektir" dedi. Öğrenciler, gaziler, polis ve jandarma teşkilatının geçit töreni ile sona eren kutlamalara, vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla eşlik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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