Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Prof. Dr. Özlü'den 'akut bronşit' uyarısı

        GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 12:05 Güncelleme: 13.11.2024 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Prof. Dr. Özlü'den 'akut bronşit' uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, 'akut bronşit' vakalarının son dönemlerde arttığını belirterek uyarılarda bulundu. Akut bronşit hastalığında en belirgin semptomun öksürük olduğunu vurgulayan Özlü, "Kuru öksürük ya da balgamlı öksürük şeklinde olabilir. Bazen hırıltı ve nefes darlığı yaşanabilir" dedi.

        Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, akut bronşitin yaygınlaştığına dikkati çekerek tavsiyelerde bulundu. Prof. Dr. Özlü, akut bronşitte ilk belirtilerinin boğaz ağrısı, hafif ateş ve burun akıntısı olduğunu ancak enfeksiyonun bronşlara inmesi ile göğüs ağrısı ve şiddetli öksürüğün ortaya çıktığını belirtti. Özlü, akut bronşitin hafif seyirli ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu ifade edip, hastaları da hekimlere başvurması konusunda uyardı.

        'ENFEKSİYON, ÜST SOLUNUM YOLLARIYLA SINIRLI KALMIYOR'

        Prof. Dr. Özlü, akut bronşitin solunum yolu virüslerinden kaynaklı bir hastalık olduğunu ifade ederek, "Şu sıralar çok sık gördüğümüz bir hastalık. Genelde hastalar şöyle tarif ediyorlar; 'Öncelikle boğazımda bir ağrı oldu, hafif ateşim, burun akıntım, hapşırmam, geniz akıntım oldu ve öksürüğüm var. 2-3 gündür de göğsüme indi. Nefes alıp verirken bir sızlama oluyor. Bir ağrı hissediyorum. Adeta göğsümde çalı var gibi, nefes alıp verirken oraya takılıyor gibi hissediyorum' diyorlar. Enfeksiyonun göğse indiğini ifade ediyorlar. Aslında doğru olan da budur. Çünkü akut bronşit; genellikle solunum yolu virüslerinden kaynaklanan bir enfeksiyon hastalığıdır. Bu enfeksiyon sadece üst solunum yollarıyla; burunda boğazda sınırlı kalmıyor. Alt solunum yollarımıza, bronşlarımıza iniyorsa, bu tür semptomlarla kendini gösteriyor" dedi.

        'EN BARİZ SEMPTOM ÖKSÜRÜK'

        Akut bronşitte en belirgin semptomun öksürük olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Kuru öksürük ya da balgamlı öksürük şeklinde olabilir. Bazen hırıltı ve nefes darlığı yaşanabilir. En çok rahatsız eden semptomsa inatçı öksürüklerdir. Genelde yüksek ateş durum bozukluğu yapmaz, hafif bir tablodur. Ama bazen bakteriyel enfeksiyonlar da üzerine eklenebilir. Yüksek ateş, halsizlik, kırgınlık ortaya çıkabilir" diye konuştu.

        'AĞIR SEMPTOMLARLA KENDİNİ GÖSTEREBİLİR

        Bronşitin genelde hafif seyirli bir hastalık olduğunu ancak belirtilerin artması halinde hekime başvurulması gerektiğini ifade eden Özlü, "Eğer altta bir kronik hastalık; astım ya da KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) gibi bir akciğer hastalığı varsa, kronik hastalığın akut alevlenmesi buna eşlik edebilir ve genel durumu bozabilir. Akut bronşit hastada; nefes darlığı, hırıltılı solunum, halsizlik, bitkinlik, yüksek ateş gibi ağır semptomlarla kendini gösterebilir. Böyle ağır bir durum varsa ya da zeminde kronik bir hastalık var ve ona bağlı semptomlarda alevlenme söz konusu ise o zaman mutlaka bir hekime başvurmak gerekir. Genel itibarıyla hafif seyirli, tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu söylemek isterim" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erbil ve Ortaç'ın tutuklanma talebine ret
        Erbil ve Ortaç'ın tutuklanma talebine ret
        Kripto paralarda 'stratejik rezerv' beklentisi
        Kripto paralarda 'stratejik rezerv' beklentisi
        Yine üniversite öğrencisi! Yine kurye yine ölüm!
        Yine üniversite öğrencisi! Yine kurye yine ölüm!
        Trump'ın kabinesinde hangi isimler belli oldu?
        Trump'ın kabinesinde hangi isimler belli oldu?
        Biri 20, diğeri 19 yaşında! Kapı kilitlerini kırdılar! İkisinin suç kaydı: 124!
        Biri 20, diğeri 19 yaşında! Kapı kilitlerini kırdılar! İkisinin suç kaydı: 124!
        Mourinho, Barça'nın genç yıldızına göz dikti!
        Mourinho, Barça'nın genç yıldızına göz dikti!
        Annesini öldüren ailesini bıçaklayan gencin ifadesi kan dondurdu!
        Annesini öldüren ailesini bıçaklayan gencin ifadesi kan dondurdu!
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        Birlikte yaşadığı kadının evini bastı! Evdeki adam 3. kattan atladı!
        Birlikte yaşadığı kadının evini bastı! Evdeki adam 3. kattan atladı!
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Trump, Musk'ın görevini duyurdu
        Trump, Musk'ın görevini duyurdu
        Ekimde şiddetli kuraklık yaşandı! Yağışlar yolda
        Ekimde şiddetli kuraklık yaşandı! Yağışlar yolda
        Et dönerde dil, şekerde ilaç: İşte gıdadaki yeni sahtekarlıklar
        Et dönerde dil, şekerde ilaç: İşte gıdadaki yeni sahtekarlıklar
        Geri manevra faciasında 84 yaşındaki sürücü o anı anlattı!
        Geri manevra faciasında 84 yaşındaki sürücü o anı anlattı!
        İki yüzlü UEFA!
        İki yüzlü UEFA!
        Filmlere taş çıkartacak dram!
        Filmlere taş çıkartacak dram!
        Konut satışı 22 ayın zirvesinde
        Konut satışı 22 ayın zirvesinde
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...

        Benzer Haberler

        Denizlerde "davetsiz misafirler" için gemi denge kontrol sistemi geliştiril...
        Denizlerde "davetsiz misafirler" için gemi denge kontrol sistemi geliştiril...
        Trabzon'da şehir dışından gelen doktorlara ileri fıtık cerrahisi alanında e...
        Trabzon'da şehir dışından gelen doktorlara ileri fıtık cerrahisi alanında e...
        Ortahisar'da belediye personeline yönelik seminer düzenlendi
        Ortahisar'da belediye personeline yönelik seminer düzenlendi
        Trabzon'da KOBİ'ler için ihracatta dijitalleşme eğitim programı düzenlendi
        Trabzon'da KOBİ'ler için ihracatta dijitalleşme eğitim programı düzenlendi
        Trabzonspor'da kadro dışı kalan oyuncular hayal kırıklığı yaşattı
        Trabzonspor'da kadro dışı kalan oyuncular hayal kırıklığı yaşattı
        Balık popülasyonuna kameralı takip; istilacı türlerde artış
        Balık popülasyonuna kameralı takip; istilacı türlerde artış