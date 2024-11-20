Yeniden aday Ertuğrul Doğan'ın listesi divana sunuldu

Divan Başkanlık Kurulu’na teslim edilen ve 1’i yeni 7’si mevcut isimlerden oluşan 7 kişilik listede Ertuğrul Doğan, Zeyyad Kafkas, Serkan Kılıç, Taner Saral, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Derviş Köz ve Semih Hekimoğlu’nun isimleri yer alıyor.

Trabzonspor’da ay sonunda yapılacak olan seçimli Olağan Genel Kurul öncesi yeniden aday olan mevcut başkan Başkanı Ertuğrul Doğan’ın listesi Divan başkanlık Kurulu Başkanlığına sunuldu. Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyad Kafkas listeyi mevcut bazı yöneticilerle birlikte Trabzonspor Kulübü Ziyabey Tesisleri’ne giderek Divan Başkanı Mahmut Ören’e teslim etti.

Trabzonspor’da ay sonunda yapılacak olan seçimli Olağan Genel Kurul öncesi yeniden aday olan Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan’ın 7 kişilik listesi, Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı’na sunuldu.

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