Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Yeniden aday Ertuğrul Doğan'ın listesi divana sunuldu

        Trabzonspor'da ay sonunda yapılacak olan seçimli Olağan Genel Kurul öncesi yeniden aday olan Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'ın 7 kişilik listesi, Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı'na sunuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 14:58 Güncelleme: 20.11.2024 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeniden aday Ertuğrul Doğan'ın listesi divana sunuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor’da ay sonunda yapılacak olan seçimli Olağan Genel Kurul öncesi yeniden aday olan Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan’ın 7 kişilik listesi, Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı’na sunuldu.

        Trabzonspor’da ay sonunda yapılacak olan seçimli Olağan Genel Kurul öncesi yeniden aday olan mevcut başkan Başkanı Ertuğrul Doğan’ın listesi Divan başkanlık Kurulu Başkanlığına sunuldu. Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyad Kafkas listeyi mevcut bazı yöneticilerle birlikte Trabzonspor Kulübü Ziyabey Tesisleri’ne giderek Divan Başkanı Mahmut Ören’e teslim etti.

        Divan Başkanlık Kurulu’na teslim edilen ve 1’i yeni 7’si mevcut isimlerden oluşan 7 kişilik listede Ertuğrul Doğan, Zeyyad Kafkas, Serkan Kılıç, Taner Saral, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Derviş Köz ve Semih Hekimoğlu’nun isimleri yer alıyor.

        Trabzonspor seçimli Olağan Genel kurulu 21-22 Kasım 2024 tarihinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde çoğunluk sağlanamadığı takdirde 30 Kasım-1 Aralık 2024 tarihinde Hayri Gür Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

        Bordo-mavili kulüpte başkanlığa aday olacakların bugün saat 18.00’e kadar listelerini teslim edebilecekleri kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret
        MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret
        Erbil ve Ortaç hakkında iddianame
        Erbil ve Ortaç hakkında iddianame
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine az kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine az kaldı
        "Biden'ın kararı dünyayı savaşın eşiğine getirebilir"
        "Biden'ın kararı dünyayı savaşın eşiğine getirebilir"
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        Arda Güler'e Ada kancası!
        Arda Güler'e Ada kancası!
        Elektronik sigara kullanımı KOAH riskini artırıyor
        Elektronik sigara kullanımı KOAH riskini artırıyor
        Beren'in ölümünde itfaiyecinde matara savunması!
        Beren'in ölümünde itfaiyecinde matara savunması!
        Yunus'a dev zam!
        Yunus'a dev zam!
        Havvanur ve Karakoç bebeğin ölümü soruldu!
        Havvanur ve Karakoç bebeğin ölümü soruldu!
        14 yılda 6 milyon büyükbaş hayvan ithal edildi
        14 yılda 6 milyon büyükbaş hayvan ithal edildi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        "İyi ki benim babamsın"
        "İyi ki benim babamsın"
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler

        Benzer Haberler

        Trabzon'da sağlık turizmi değerlendirme toplantısı yapıldı
        Trabzon'da sağlık turizmi değerlendirme toplantısı yapıldı
        15. Paten Futbolu Dünya Kupası yarın Trabzon'da başlayacak
        15. Paten Futbolu Dünya Kupası yarın Trabzon'da başlayacak
        Trabzonlu kadınlar, atıl durumdaki okul binasında hem üretiyor hem de sosya...
        Trabzonlu kadınlar, atıl durumdaki okul binasında hem üretiyor hem de sosya...
        Trabzon'da "mucize bebek" Miray, 3 yaşına sağlıkla adım attı
        Trabzon'da "mucize bebek" Miray, 3 yaşına sağlıkla adım attı
        Trabzon Büyükşehir Belediyesinin açtığı TRAMAR ilgi görüyor
        Trabzon Büyükşehir Belediyesinin açtığı TRAMAR ilgi görüyor
        Trabzonspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Trabzonspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti