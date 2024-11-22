Trabzonspor'da, Adana Demirspor mesaisi sürüyor

TRABZONSPOR, Süper Lig’in 13’üncü haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig’in 13’üncü i haftasında sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına bu akşam 15.00’te yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular dinamik ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda geçişli oyun ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi. Bordo-mavili takım, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam edecek.