Karadeniz'de kar esareti; 715 köy ve mahalle yolu kapandı, okullar tatil (2)

Doğu Karadeniz'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Giresun'da 42, Gümüşhane'de 268, Trabzon'da 90, Rize'de 58, Artvin'de 127, Bayburt'ta 130 köy ve mahalle yolu, ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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