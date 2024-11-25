Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Karadeniz'de kar esareti; 715 köy ve mahalle yolu kapandı, okullar tatil (2)

        KAPANANKÖY VE MAHALLE YOLU SAYISI 715'E ÇIKTIDoğu Karadeniz'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Giresun'da 42, Gümüşhane'de 268, Trabzon'da 90, Rize'de 58, Artvin'de 127, Bayburt'ta 130 köy ve mahalle yolu, ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 13:37 Güncelleme: 25.11.2024 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karadeniz'de kar esareti; 715 köy ve mahalle yolu kapandı, okullar tatil (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAPANANKÖY VE MAHALLE YOLU SAYISI 715'E ÇIKTI

        Doğu Karadeniz'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Giresun'da 42, Gümüşhane'de 268, Trabzon'da 90, Rize'de 58, Artvin'de 127, Bayburt'ta 130 köy ve mahalle yolu, ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        4 kişiyi katletmişti! Eşini, çocuğunu, kayınvalidesini de öldürmüş!
        4 kişiyi katletmişti! Eşini, çocuğunu, kayınvalidesini de öldürmüş!
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Beşiktaş'ta Bronckhorst hedef tahtasında!
        Beşiktaş'ta Bronckhorst hedef tahtasında!
        7 çoban tipiye yakalandı, biri hayatını kaybetti
        7 çoban tipiye yakalandı, biri hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Volga sabıkalı çıktı! Antalya'daki kazada yeni gelişme
        Volga sabıkalı çıktı! Antalya'daki kazada yeni gelişme
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        Japon gezgin yürüye yürüye Hakkari'ye ulaştı
        Japon gezgin yürüye yürüye Hakkari'ye ulaştı
        ABD'de stagflasyon tehlikesi olabilir
        ABD'de stagflasyon tehlikesi olabilir
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        'Icardi saplantısı"
        'Icardi saplantısı"
        “Ukrayna'nın doğu cephesi düşebilir”
        “Ukrayna'nın doğu cephesi düşebilir”
        Hesaplı emeklilikte son haftalar
        Hesaplı emeklilikte son haftalar
        Haluk Bilginer için Emmy günü
        Haluk Bilginer için Emmy günü
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?

        Benzer Haberler

        Uzungöl ve Ayder'de kar güzelliği
        Uzungöl ve Ayder'de kar güzelliği
        Türkiye'nin 10 aylık hamsi ihracatı 12,3 milyon doları aştı
        Türkiye'nin 10 aylık hamsi ihracatı 12,3 milyon doları aştı
        Karadeniz'de kar esareti; 442 köy ve mahalle yolu kapandı, okullar tatil
        Karadeniz'de kar esareti; 442 köy ve mahalle yolu kapandı, okullar tatil
        Antalya'da aranan cinayet zanlısı Trabzon'da yakalandı
        Antalya'da aranan cinayet zanlısı Trabzon'da yakalandı
        Trabzon ve Artvin'de bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildi
        Trabzon ve Artvin'de bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildi
        Trabzonspor'dan Okay Yokuşlu'nun sakatlığı hakkında açıklama
        Trabzonspor'dan Okay Yokuşlu'nun sakatlığı hakkında açıklama