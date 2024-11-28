Üstü 4 katlı yapı, altı yol

TRABZON'un Of ilçesinde, arazi yetersizliği nedeniyle 4 katlı Kur'an kursu, mahalle yolu üzerine inşa edildi. Yöre halkı, öğrenci sayısının zamanla azalmasıyla kullanılmayan boş haldeki kursun altında kalan, tünel görünümlü yoldan geçerek evlerine ulaşım sağlıyor.

Karadeniz'in eğimli ve zor coğrafyasında yapılaşmaya karşı bulunan sıra dışı çözümlerle dikkat çekiyor. Of ilçesine bağlı Çataldere Mahallesi’nde kız öğrenciler için Kur'an kursu yapılması için çalışma başlatıldı. Ancak mahallede uygun arazi bulunamayınca kursun, yolun üzerine inşa edilmesine karar verildi. Kurs, yıllar önce beton direkler üzerine 4 kat olarak yapıldı. Yöre halkı, araçlarıyla kurs binasının altındaki 10 metre yüksekliğinde, 5 metre genişliğindeki tünel görümlü yoldan geçerek evlerine ulaşımlarını sağlıyor.

‘TUHAF KARŞILANDI’ Köyde yaşayan İlyas Balık, ilgi çeken yapının, ilk defa görenler tarafından tuhaf karşılandığını ifade ederek, “Köyümüzün girişinde bulunan bu 4 katlı bina, Kur'an kursuna aittir. Kız öğrencilerin kalabileceği bir yer olarak yapılmıştır. Başka müsait bir yer olmadığından buraya yapılması uygun görülmüş. Uzun yıllar hizmet vermiştir. Arazi kıtlığını bölgede herkes biliyor. Yapıldığında tuhaf karşılandı ama şimdi alıştık" dedi.

‘DEĞİŞİK BİR YAPI’ Kur'an kursunun alan yetersizliğinden inşa edildiği söyleyen Mehmet Şenterzi, “Burası Of'un ilk Kur'an kurslarındandır; 70’li yıllarda yapıldı. Düz alan yeterli olmadığından tünelin üzerinde yapıldı; değişik bir yapı. Tünelin üstünde de 4 kat kurs var. Zamanla kız öğrenci sayısı azaldı, böylece boş kaldı” diye konuştu.