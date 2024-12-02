Trabzonspor'da Kasımpaşa mesaisi başladı
TRABZONSPOR, Süper Lig'in 15'inci haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
TRABZONSPOR, Süper Lig’in 15’inci haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, aerobik koşunun ardından ısınma ve rondo çalışması gerçekleştirdi. Antrenman dar alanda oyunla sona erdi.
Bordo-mavililer, yarın saat 12.00’de yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam edecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.