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        Trabzonspor'da Kasımpaşa mesaisi başladı

        TRABZONSPOR, Süper Lig'in 15'inci haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 21:54 Güncelleme: 02.12.2024 - 22:00
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        Trabzonspor'da Kasımpaşa mesaisi başladı
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        TRABZONSPOR, Süper Lig’in 15’inci haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

        Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, aerobik koşunun ardından ısınma ve rondo çalışması gerçekleştirdi. Antrenman dar alanda oyunla sona erdi.

        Bordo-mavililer, yarın saat 12.00’de yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam edecek.

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