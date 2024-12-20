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        Trabzonspor taktik çalıştı

        TRABZONSPOR, Süper Lig'in 17'nci haftasında oynayacağı Bodrum FK maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 22:25 Güncelleme: 20.12.2024 - 22:30
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        Trabzonspor taktik çalıştı
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        TRABZONSPOR, Süper Lig’in 17’nci haftasında oynayacağı Bodrum FK maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

        Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından koordinasyon ve pas çalışması gerçekleştirdi. Mini kaleli dar alanda oyun ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.

        Bordo-mavili takım, yarın saat 15.00’te yapacağı antrenmanla Bodrum maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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