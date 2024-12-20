Trabzonspor taktik çalıştı

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından koordinasyon ve pas çalışması gerçekleştirdi. Mini kaleli dar alanda oyun ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.

TRABZONSPOR, Süper Lig’in 17’nci haftasında oynayacağı Bodrum FK maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

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