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        Trabzonspor - Alanyaspor: 3-0

        STAT: Papara Park HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Furkan Ürün, Suat GüzTRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Malheiro (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 20:16 Güncelleme: 08.01.2025 - 20:16
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        Trabzonspor - Alanyaspor: 3-0
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        STAT: Papara Park

        HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Furkan Ürün, Suat Güz

        TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Malheiro (Dk. 72 Serkan Asan), Lundstram, Batagov, Arif Boşluk (Dk. 83 Barisic), Umut Güneş, Mendy, Visca (Dk. 78 Salih Malkoçoğlu), Ozan Tufan (Dk. 46 Nwakaeme), Cham (Dk. 72 Cihan Çanak), Banza

        ALANYASPOR: Mert Bayram, Lima, Fatih Aksoy, Aliti, Balkovec (Dk. 79 Cordova), Buluthan Bulut, Makouta (Dk. 62 Janvier), Juan (Dk. 64 Hadergjonaj), Rony Lopes, Augusto (Dk. 62 Yusuf Özdemir), Serdar Dursun (Dk. 70 H Ui-jo)

        GOLLER: Dk. 51 Visca, Dk. 58 Banza, Dk. 69 Nwakaeme (Trabzonspor)

        SARI KARTLAR: Cham, Umut Güneş, Lima, Augusto, Aliti, Malheiro (Trabzonspor)

        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Trabzonspor, sahasında ağırladığı Alanyaspor’u 3-0 mağlup etti.

        2’nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Cham, pasını Banza’ya attı. Topla buluşan Banza’nın şutunda top auta çıktı.

        15’inci dakikada Cham'ın pasında Ozan Tufan topla buluşarak ceza sahasına girdi. Ozan Tufan’ın şutunu kaleci Mert Bayram kurtardı.

        16’ncı dakikada gelişen konuk ekibin atağında Malheiro’nun kaptırdığı topla hızlı ilerleyen Augusto, pasını ceza sahası içindeki Serdar Dursun’a gönderdi. Serdar Dursun’un şutu direkten döndü. Dönün topu savunma uzaklaştırdı.

        26’ncı dakikada Visca’nın kullandığı kornerde ceza sahası içinde bulunan Ozan Tufan’ın yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Mert Bayram'ın kucağında kaldı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle bitti.

        51’inci dakikada Cham’ın pasında Edin Visca ceza sahası içinde topla buluştu. Visca’nın şutunda top ağlara gitti: 1-0.

        57’nci dakikada Cham’ın ara pasında ceza sahası içinde bulunan Umut Güneş’in şutunu kaleci Mert Bayram kurtardı.

        58’inci dakikada Cham’ın pasında Banza ceza sahası içinde topla buluştu. Banza’nın şutunda kaleci Mert Bayram topu kurtardı, dönen topta ise Banza meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

        63’üncü dakikada Rony’nin uzun pasında kaleci Uğurcan Çakır’ı da geçen Yusuf Özdemir’in şutu auta çıktı.

        69’uncu dakikada Visca’nın pasında topla buluşan Nwakaeme, topla ceza sahasını içine girerek şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

        85’inci dakikada Nwakaeme ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Buluthan Bulut sedye ile sahadan ayrıldı. Konuk takım Alanyaspor oyuncu değişikliği haklarını kullandığı için maçın geri kalan bölümüne 10 kişi devam etti.

        Karşılaşma ev sahibi Trabzonspor’un 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

        GÜNEŞ’TEN 4 DEĞİŞİKLİK

        Trabzonspor’da teknik direktör Şenol Güneş deplasmanda 2-1 kaybedilen Samsunspor maçının ardından ilk 11'de 4 değişikliğe gitti. Samsunspor maçında görev alan Serdar Saatçı, Cihan Çanak ve Nwakaeme kupa maçına yedek kulübesinde başladı. Galatasaray’a transferi gündemde olan Eren Elmalı ise kadroda yer almadı. Bu isimlerin yerine Visca, Arif Boşluk, Umut Güneş ve Mendy ilk 11’de görev aldı.

        TARAFTAR MAÇA İLGİ GÖSTERMEDİ

        Art arda puan kayıpları yaşayarak zor günler geçiren Trabzonspor'da taraftarlar, Alanyaspor ile oynanan kupa maçına ilgi göstermedi. Bu mücadelede tribünlerin büyük çoğunluğu boş kaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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