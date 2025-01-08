Trabzonspor - Alanyaspor: 3-0

STAT: Papara Park

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Furkan Ürün, Suat Güz

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Malheiro (Dk. 72 Serkan Asan), Lundstram, Batagov, Arif Boşluk (Dk. 83 Barisic), Umut Güneş, Mendy, Visca (Dk. 78 Salih Malkoçoğlu), Ozan Tufan (Dk. 46 Nwakaeme), Cham (Dk. 72 Cihan Çanak), Banza

ALANYASPOR: Mert Bayram, Lima, Fatih Aksoy, Aliti, Balkovec (Dk. 79 Cordova), Buluthan Bulut, Makouta (Dk. 62 Janvier), Juan (Dk. 64 Hadergjonaj), Rony Lopes, Augusto (Dk. 62 Yusuf Özdemir), Serdar Dursun (Dk. 70 H Ui-jo)

85’inci dakikada Nwakaeme ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Buluthan Bulut sedye ile sahadan ayrıldı. Konuk takım Alanyaspor oyuncu değişikliği haklarını kullandığı için maçın geri kalan bölümüne 10 kişi devam etti.

Karşılaşma ev sahibi Trabzonspor’un 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

GÜNEŞ’TEN 4 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor’da teknik direktör Şenol Güneş deplasmanda 2-1 kaybedilen Samsunspor maçının ardından ilk 11'de 4 değişikliğe gitti. Samsunspor maçında görev alan Serdar Saatçı, Cihan Çanak ve Nwakaeme kupa maçına yedek kulübesinde başladı. Galatasaray’a transferi gündemde olan Eren Elmalı ise kadroda yer almadı. Bu isimlerin yerine Visca, Arif Boşluk, Umut Güneş ve Mendy ilk 11’de görev aldı.