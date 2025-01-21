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        Trabzonspor, 238 gün sonra seri yakaladı

        SÜPER Lig'in 20'nci haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Sivasspor'u 4-0 mağlup ederken, bambaşka bir görüntü sergiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 11:36 Güncelleme: 21.01.2025 - 11:40
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        Trabzonspor, 238 gün sonra seri yakaladı
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        SÜPER Lig’in 20'nci haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Sivasspor’u 4-0 mağlup ederken, bambaşka bir görüntü sergiledi. Karadeniz ekibi, 26 Mayıs 2024 tarihinden itibaren 238 gün sonra art arda 2 maç (Antalyaspor, Sivasspor) kazanıp, 25 puanla 9’uncu sıraya yerleşti.

        Trabzonspor’da Antalyaspor’un ardından Sivasspor karşısında alınan farklı galibiyet yüzleri güldürdü. Bordo-mavililer, 26 Mayıs 2024 tarihinden itibaren 238 gün sonra art arda 2 maç (Antalyaspor, Sivasspor) kazanıp, 25 puanla 9’uncu sıraya yerleşti. Karadeniz ekibi bu galibiyetle, 22 Ekim 2022’den beri (822 gün sonra) Sivasspor karşısında galibiyet elde etti. Sivasspor karşısında ortaya koyduğu mücadele ile de bambaşka bir görüntü ortaya koyan bordo-mavili takım ayrıca bu sezon Süper Lig’de en fazla organize hücum üretilen maçı oynadı.

        Bu sezon Süper Lig'de topladığı puanların en büyük bölümünü iç sahada hanesine yazdıran bordo-mavililer, 25 puanın 21'ini seyircisi önünde kazandı.

        EDİN VİSCA İKİNCİ BAHARINI YAŞIYOR

        Trabzonspor’un 2021-22 sezonu devre arası transfer döneminde renklerine kattığı Bosnalı oyuncu Edin Visca, ikinci baharını yaşıyor. Başarılı oyuncu, son haftalarda ortaya koyduğu performansla adeta takımını ateşleyen isim olmaya devam ediyor. Edin Visca, dün akşam Trabzonspor formasıyla çıktığı 100'üncü maçında, 2010-11'den bu yana Süper Lig'de 100 asiste ulaşan ilk oyuncu olma başarısını da gösterdi. Tecrübeli oyuncu böylelikle Süper Lig kariyerinde 100 gol ve 100 asist üreten isimler arasında da yer aldı.

        UĞURCAN KALESİNİ GOLE KAPATTI

        Trabzonspor’da kaleci Uğurcan Çakır ise bu sezon ortaya koyduğu performansa üzerine koymaya devam ediyor. Başarılı eldiven, bordo-mavili takımla çıktığı son 5 resmi maçta 4 kez kalesini gole kapatmayı başardı.

        BANZA ZİRVEDE

        Trabzonspor’un golcü oyuncusu Simon Banza, Sivasspor filelerine attığı golle, gol sayısını 13’e çıkarttı. Başakşehirli Krysztof Piatek ile zirveyi paylaşan golcü oyuncu, Sivasspor karşısında bir de penaltı kaçırdı.

        YEREL BASIN MANŞETLERİ

        Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler, Trabzonspor’un Sivasspor karşısındaki galibiyetini manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı.

        Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

        Sonnokta: Muhteşem Trabzon

        Günebakış: Trabzon’dan gol şov

        Taka: Maskeli balo

        Karadeniz: 4X4’lük fırtına

        Ekspres: Dört dörtlük fırtına

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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