Gece yağan karda horon ve kolbastı oynadılar

TRABZON'da dün gece etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar ve aileleri Ayasofya Camii önündeki alanda toplandı. Aileler, kar üzerinde horon ve kolbastı oynadı.

Trabzon, dün gece yoğun kar yağışı etkili oldu. Şehir merkezi ve yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplanan kentte, kar yağışı adeta bir şölen havasına dönüştü. Okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar, aileleriyle birlikte gece saatlerinde Ayasofya Camii önünde toplanarak karın keyfini çıkardı.

Bazı aileler çocuklarıyla kartopu oynarken, bazıları ise karlı zeminde horon ve kolbastı oynayarak eğlendi. Kentin çeşitli mahallelerinde Karadeniz müzikleri eşliğinde dakikalarca horon oynayan vatandaşlar, soğuk havaya rağmen sıcak bir atmosfer oluşturdu.