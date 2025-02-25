Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Gece yağan karda horon ve kolbastı oynadılar

        TRABZON'da dün gece etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 11:26 Güncelleme: 25.02.2025 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gece yağan karda horon ve kolbastı oynadılar
        ABONE OL

        TRABZON'da dün gece etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar ve aileleri Ayasofya Camii önündeki alanda toplandı. Aileler, kar üzerinde horon ve kolbastı oynadı.

        Trabzon, dün gece yoğun kar yağışı etkili oldu. Şehir merkezi ve yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplanan kentte, kar yağışı adeta bir şölen havasına dönüştü. Okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar, aileleriyle birlikte gece saatlerinde Ayasofya Camii önünde toplanarak karın keyfini çıkardı.

        Bazı aileler çocuklarıyla kartopu oynarken, bazıları ise karlı zeminde horon ve kolbastı oynayarak eğlendi. Kentin çeşitli mahallelerinde Karadeniz müzikleri eşliğinde dakikalarca horon oynayan vatandaşlar, soğuk havaya rağmen sıcak bir atmosfer oluşturdu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir kişi öldü! Kadınlar da bıçaklandı!
        Bir kişi öldü! Kadınlar da bıçaklandı!
        Her 100 TL'nin 83'ü gıdaya harcanıyor
        Her 100 TL'nin 83'ü gıdaya harcanıyor
        Cesaret iddiasında cansız beden buldular!
        Cesaret iddiasında cansız beden buldular!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Günümüzde genç olmak daha mı zor?
        Günümüzde genç olmak daha mı zor?
        "Beni 1 milyon TL susturamaz"
        "Beni 1 milyon TL susturamaz"
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        İlgi görmedi
        İlgi görmedi
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        "ABD Dedeağaç'taki üssünü kapatacak" iddiasına yanıt
        "ABD Dedeağaç'taki üssünü kapatacak" iddiasına yanıt
        İşte derbinin yansıması ve kalan maçlar!
        İşte derbinin yansıması ve kalan maçlar!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Fenerbahçe fırsat tepti, Galatasaray farkı korudu!
        Fenerbahçe fırsat tepti, Galatasaray farkı korudu!
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı! Sıcaklıklar 3 ila 5 derece artıyor
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı! Sıcaklıklar 3 ila 5 derece artıyor
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Türkan Şoray'ın güzelliği ülke sınırlarını aştı
        Türkan Şoray'ın güzelliği ülke sınırlarını aştı
        İşçi alacağında 5 yıla dikkat!
        İşçi alacağında 5 yıla dikkat!
        "Mourinho ağlamaya devam etsin!"
        "Mourinho ağlamaya devam etsin!"

        Benzer Haberler

        Ramazan ayında "kalbi ve manevi ibadete geçmeyi önceleyin" tavsiyesi
        Ramazan ayında "kalbi ve manevi ibadete geçmeyi önceleyin" tavsiyesi
        Karadeniz'in su ürünleri ihracat geliri yılın ilk ayında 19 milyon doları a...
        Karadeniz'in su ürünleri ihracat geliri yılın ilk ayında 19 milyon doları a...
        Trabzon Havalimanı'nda ulaşım normale döndü
        Trabzon Havalimanı'nda ulaşım normale döndü
        Trabzonspor, kupada Çaykur Rizespor'u konuk edecek
        Trabzonspor, kupada Çaykur Rizespor'u konuk edecek
        Karadeniz'in kabusu heyelanlarda kritik 2 ay uyarısı
        Karadeniz'in kabusu heyelanlarda kritik 2 ay uyarısı
        GÜNCELLEME - Karadeniz Sahil Yolu'nun Trabzon-Giresun güzergahı ulaşıma açı...
        GÜNCELLEME - Karadeniz Sahil Yolu'nun Trabzon-Giresun güzergahı ulaşıma açı...