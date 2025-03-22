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        Arseniy Batagov'un sağlık durumuyla ilgili açıklama

        TRABZONSPOR,Arseniy Batagov'un, sol üst iç adalesinde yaralanma tespit edildiği açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 22:14 Güncelleme: 22.03.2025 - 22:20
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        Arseniy Batagov'un sağlık durumuyla ilgili açıklama
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        TRABZONSPOR,Arseniy Batagov’un, sol üst iç adalesinde yaralanma tespit edildiği açıkladı.

        Trabzonspor’da Ukrayna U21 Milli Takım kampında sakatlanan Arseniy Batagov’un sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

        Sağlık Kurulu Başkanı Doç.Dr. Ahmet Beşir, Arseniy Batagov’un sağlık durumuyla şu açıklamayı yaptı:

        “Ukranya U21 Milli Takımı kampında sakatlanan Futbol A Takım oyuncumuz Arseniy Batagov'un muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol üst iç adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır.”

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