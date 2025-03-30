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        Özgür Özel, İmamoğlu için imza kampanyasını Trabzon'dan başlattı (2)

        KENTMEYDANINDA İMZA KAMPANYASINA KATILDICHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon'daki aile kabristanlığını ziyaret edip, dua etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 11:23 Güncelleme: 30.03.2025 - 11:23
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        Özgür Özel, İmamoğlu için imza kampanyasını Trabzon'dan başlattı (2)
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        KENTMEYDANINDA İMZA KAMPANYASINA KATILDI

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon’daki aile kabristanlığını ziyaret edip, dua etti. Özel, İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim sandığının kurulması için başlattıkları imza kampanyası kapsamında Atatürk Alanı’na da gelerek açıklamalarda bulundu. İmamoğlu’nun hukuksuz süreçle cezaevine gönderildiğini belirten Özgür Özel, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı seçimine 4 gün kala, 4 günlük gözaltı süresiyle milletin sandıklara gittiği gün tutuklanarak cezaevine kondu. Bu ülke 6 gün önce onun için ayağa kalktı. 15,5 milyon insan dayanışmasını göstermek için gitti. Resmi olmayan bir seçimde 13,5 milyonu üyesi olmadıkları bir partinin çağrısıyla sandığın başına geçti ve ona oy attı” dedi.

        'BU ÜLKE 6 GÜN ÖNCE ONUN İÇİN AYAĞA KALKTI'

        Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk halini dünya ve Avrupa'nın kabullenmediğini ifade eden Özel, şunları söyledi:

        “Ekrem İmamoğlu, bu şehrin yetiştirdiği tertemiz, dürüst bir insandır. Ömrü boyunca kuşaktan kuşağa tertemiz ticaret yapmış. Ticarette ve siyasette arkasında kimseyi geride bırakmamış, kandırmamış ve borçlu kalmamış. Kimsenin hakkında kötü söz söylemediği bir kişiyi, ne kanıtla ne de ispatla utanarak söylüyorum ki, yalancı şahitlerle ve cumhurbaşkanlığı adaylığı seçimine 4 gün kala, 4 günlük gözaltı süresiyle milletin sandıklara gittiği gün tutuklanarak cezaevine kondu. Bu ülke 6 gün önce onun için ayağa kalktı. Dünya, Türkiye'de yaşanan ve siyaset tarihinin en büyük direnişi, en büyük eylemliliği olan o halk oylamasını konuşuyor. Dünyadan Türkiye'ye heyetler halinde gelip bizlere görüşüyorlar. Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk halini ne dünya ne de Avrupa kabullenmiş değil. İlk günlerde yolsuzluk söylemi herkesi şaşırtıp, 'Bu konuda bir delil var mı, nasıl olur’ denilirken, 55 tane sabıkası olan, ismi bile olmayan bir gizli tanıdığın iftiraları ile içeride tutuluyor. Allah şahit ki; Ekrem İmamoğlu'nun suçu Tayyip Erdoğan'ın rakibi olmaktır. Ekrem İmamoğlu'nun içeriye atılmasının sebebi, geçmişte Tayyip Erdoğan'ı yenmiş olması ve gelecekte de yenecek güçte, dirayette ve kararlılıkta bir aday olmasıdır."

        'BU KAMPANYA TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ AÇACAK'

        Başlatılan imza kampanyasının, gençlerin umudunu artıracağını belirten Özgür Özel, “Bayram namazından sonra ilk imzayı, 96 yaşındaki annem attı. Ardından da bütün köy imzasını attı. Herkesten talebimiz, boş kağıda sadece imza atmak değil, alıp bu kağıdı doldurup 25 kişinin iradesini gelip, bizlere teslim etmek. Bu büyük kampanya, Türkiye'nin önünü açacak, yoksulluğu, işsizliği, adaletsizlikleri bitirecek, gençlerin umudunu artıracak ve onları bu ülkeye bağlayacak olan, hepimizin yüzünü güldürecek olandır. Bir ilk adımla başlayacak, o ilk adım da bu imza olacak. Bu bayram Ankara'daki tüm bayramlaşmalardan çekildik. Bu bayram, evlatlarımız hapisteyken, Ekrem İmamoğlu için, 'Her şey çok güzel olacak, Ekrem Ağabey' diyen Berkay’ımız ve binlerce öğrenci hapiste, gözaltında ve mahkeme koridorlarındayken bu bayram herhangi bir bayram değildir. Bu bayram bize bayram olarak gelmemiş, hüzün olarak gelmiştir " diye konuştu.

        Özgür Özel, Trabzon programı sonrası öğle saatlerinde İstanbul’a gidecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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