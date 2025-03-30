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        Trabzon'da heyelanla köprü çöktü

        TRABZON'un Maçka ilçesinde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen heyelanla mahalleler arasındaki ulaşımı sağlayan köprü çöktü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 12:09 Güncelleme: 30.03.2025 - 12:15
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        Trabzon'da heyelanla köprü çöktü
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        TRABZON’un Maçka ilçesinde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen heyelanla mahalleler arasındaki ulaşımı sağlayan köprü çöktü.

        Olay, dün gece saatlerinde Hamsiköy köyünde meydana geldi. Çevresinde bir süre önce inşaat çalışması başlatılan köprü, etkili olan sağanağın ardından meydana gelen heyelanla çöktü. Ulaşıma kapanan yolda, belediye ekipleri çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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