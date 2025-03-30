Trabzon'da heyelanla köprü çöktü

Olay, dün gece saatlerinde Hamsiköy köyünde meydana geldi. Çevresinde bir süre önce inşaat çalışması başlatılan köprü, etkili olan sağanağın ardından meydana gelen heyelanla çöktü. Ulaşıma kapanan yolda, belediye ekipleri çalışma başlattı.

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