Trabzon'da dere taştı; kara yolu ile alabalık tesisini su bastı
TRABZON'unAraklı ilçesinde zirvedeki karın erimesi sonucu dere taştı, kara yolunun bir kısmı ile alabalık tesisini su bastı.
TRABZON'unAraklı ilçesinde zirvedeki karın erimesi sonucu dere taştı, kara yolunun bir kısmı ile alabalık tesisini su bastı.
İlçeden geçen Trabzon-Bayburt kara yolu üzeri Pazarcık mevkisinde zirvesinde yer alan kar, hava sıcaklıklarının artması sonucu eridi. Erime ile birlikte su seviyesi yükselen dere taştı. Derenin taşması ile kara yolunun bir kısmı ile alabalık tesisini su bastı. Birçok alabalık ölürken, tesisteki havuzlar balçıkla kaplandı. Ekipler, bölgede iş makinesiyle temizlik çalışması başlattı. Çalışmaların tamamlanmasıyla bir süre kapalı kalan kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.