İmza standında CHP üyesini bıçaklayan şüpheli tutuklandı

TRABZON’da ‘Ekrem İmamoğlu’na Özgürlük’ sloganı ile başlatılan imza kampanyası için açılan stantta tartıştığı CHP Gençlik Kolları Üyesi Fikret Ayartepe'yi (22) bacağından bıçaklayan Bilal Gökalp (51), tutuklandı. Gökalp'ın ifadesinde, "Ekrem İmamoğlu'nun sesini hoparlörlerden veriyorlardı. Sesten ötürü ben ve çevredekiler rahatsızlık duydu. Bu nedenle kendilerini uyarmak istedim" dediği öğrenildi.

Olay, dün Ortahisar ilçesi Kahramanmaraş Caddesi’nde meydana geldi. Ekrem İmamoğlu’na Özgürlük’ sloganı ile başlatılan imza kampanyası için açılan stanttaki görevlilerle Bilal Gökalp arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine alandan uzaklaştırılmaya çalışan Gökalp, cebinden çıkardığı bıçakla standa saldırıp, masayı ve sandalyeleri devirdi. Arbedede Gökalp, stantta görevli CHP Gençlik Kolları Üyesi Fikret Ayartepe'yi bacağından bıçakladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayartepe, ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bacağına 3 dikiş atılan Ayartepe, taburcu edilirken şüpheli ise gözaltına alındı. Sorgusu sonrası adliyeye sevk edilen Bilal Gökalp, çıkarıldığı hakimlik tarafından 'Kasten yaralama' suçundan tutuklandı.