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        İmza standında CHP üyesini bıçaklayan şüpheli tutuklandı

        TRABZON'da 'Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük' sloganı ile başlatılan imza kampanyası için açılan stantta tartıştığı CHP Gençlik Kolları Üyesi Fikret Ayartepe'yi (22) bacağından bıçaklayan Bilal Gökalp (51), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 16:08 Güncelleme: 04.04.2025 - 16:10
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        İmza standında CHP üyesini bıçaklayan şüpheli tutuklandı
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        TRABZON’da ‘Ekrem İmamoğlu’na Özgürlük’ sloganı ile başlatılan imza kampanyası için açılan stantta tartıştığı CHP Gençlik Kolları Üyesi Fikret Ayartepe'yi (22) bacağından bıçaklayan Bilal Gökalp (51), tutuklandı. Gökalp'ın ifadesinde, "Ekrem İmamoğlu'nun sesini hoparlörlerden veriyorlardı. Sesten ötürü ben ve çevredekiler rahatsızlık duydu. Bu nedenle kendilerini uyarmak istedim" dediği öğrenildi.

        Olay, dün Ortahisar ilçesi Kahramanmaraş Caddesi’nde meydana geldi. Ekrem İmamoğlu’na Özgürlük’ sloganı ile başlatılan imza kampanyası için açılan stanttaki görevlilerle Bilal Gökalp arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine alandan uzaklaştırılmaya çalışan Gökalp, cebinden çıkardığı bıçakla standa saldırıp, masayı ve sandalyeleri devirdi. Arbedede Gökalp, stantta görevli CHP Gençlik Kolları Üyesi Fikret Ayartepe'yi bacağından bıçakladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayartepe, ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bacağına 3 dikiş atılan Ayartepe, taburcu edilirken şüpheli ise gözaltına alındı. Sorgusu sonrası adliyeye sevk edilen Bilal Gökalp, çıkarıldığı hakimlik tarafından 'Kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

        Sorgusunda yaşananları anlatan Bilal Gökalp'in, "Ekrem İmamoğlu'nun sesini hoparlörlerden veriyorlardı. Sesten ötürü ben ve çevredekiler rahatsızlık duydu. Bu nedenle kendilerini uyarmak istedim. Maksadım direkt saldırmak olsa uyarmazdım. Stantta bulunanlar uzaklaşmamı istediler. Gençlik kollarındaki bazı kişiler şahsıma küfrederek bana saldırıp, ağır tahrik ettiler. Bu sırada yere düştüm. Yerde beni tekmelemeye devam ettiler. Ben de daha fazla linçe maruz kalmamak için çakı bıçağını kendimi savunma amaçlı savurdum. Amacım kimseyi yaralamak değildi. Olayda kesinlikle kasıt yoktur" dediği öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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