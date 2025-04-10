Kayıp kedi 'Badem'i bulana altın ödülü

TRABZON’da yaşayan Mukadder Korkmaz, kaybolan 2 yaşındaki ‘Badem’ adlı kedisini, sokakta astığı afişlerle bulmaya çalışıyor. Kedisini bulanı altınla ödüllendireceklerini duyuran Korkmaz, “4 gün oldu, gece gündüz arıyoruz ama bir ize ulaşamadık. Sanki buhar oldu, uçtu. İnanılmaz üzgünüz; onu çok özledik” dedi.

Akçaabat ilçesinin Söğütlü Mahallesi’nde yaşayan Mukadder Korkmaz’ın 2 yaşındaki ‘Badem’ isimli kedisi, 7 Nisan’da evin aralık kalan kapısından dışarı çıkarak kayboldu. Daha önce hiç sokağa çıkmayan kedisinin kaybolması üzerine Korkmaz’ın kızı Özge Sağlam ve ailesi çevrede arama çalışması başlattı. Bazı çocukların kediyi gördüğünü söylemesi üzerine işaret edilen bölgeler defalarca kontrol edildi ancak Badem'e dair herhangi bir ize ulaşılamadı. Tüm aramalara rağmen bulamadıkları kedilerini, sokakta aydınlatma direkleri ile iş yeri camlarına astığı afişlerle bulmaya çalışan anne-kız, Badem’i bulana altın ödülü vereceklerini duyurdu.

‘SANKİ BUHAR OLDU UÇTU’

Mukadder Korkmaz, kaybolan kedisi için günlerdir sokaklarda arama yaptıklarını ifade ederek, “Badem’i yavruyken sahiplenmiştik. Kapıyı aralık bırakmıştım, oradan kaçmış. Her yere baktım. Kedim kaybolmuş. Günlerdir arıyoruz. Evde duramıyorum. Çok kötüyüm, uyuyamıyorum. Evladım gibi. 4 gün oldu, bulamadık. İnanılmaz üzgünüz; onu çok özledik. Hiç kimse görmemiş. Sanki buhar oldu uçtu. İnanılmaz üzgünüm. Onu bulamazsam ne yapacağımı bilemiyorum. İnşallah bulabiliriz. Aynı yerleri defalarca dolaştık. Hiç dışarı çıkmamış, bir şey bilmeyen bir kedi. Zatürreydim, kendi hastalığımı unuttum. Bu acıyı yalnızca hayvan bakanlar anlar. Belki kokumu tanır diye dışarıda dolaştım. Kızım her yere kum ve mama koydu. Görüp, duyan kedimi getirene altın ödülüm olacak” diye konuştu.