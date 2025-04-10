Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Kayıp kedi 'Badem'i bulana altın ödülü

        TRABZON'da yaşayan Mukadder Korkmaz, kaybolan 2 yaşındaki 'Badem' adlı kedisini, sokakta astığı afişlerle bulmaya çalışıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 09:42 Güncelleme: 10.04.2025 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayıp kedi 'Badem'i bulana altın ödülü
        ABONE OL

        TRABZON’da yaşayan Mukadder Korkmaz, kaybolan 2 yaşındaki ‘Badem’ adlı kedisini, sokakta astığı afişlerle bulmaya çalışıyor. Kedisini bulanı altınla ödüllendireceklerini duyuran Korkmaz, “4 gün oldu, gece gündüz arıyoruz ama bir ize ulaşamadık. Sanki buhar oldu, uçtu. İnanılmaz üzgünüz; onu çok özledik” dedi.

        Akçaabat ilçesinin Söğütlü Mahallesi’nde yaşayan Mukadder Korkmaz’ın 2 yaşındaki ‘Badem’ isimli kedisi, 7 Nisan’da evin aralık kalan kapısından dışarı çıkarak kayboldu. Daha önce hiç sokağa çıkmayan kedisinin kaybolması üzerine Korkmaz’ın kızı Özge Sağlam ve ailesi çevrede arama çalışması başlattı. Bazı çocukların kediyi gördüğünü söylemesi üzerine işaret edilen bölgeler defalarca kontrol edildi ancak Badem'e dair herhangi bir ize ulaşılamadı. Tüm aramalara rağmen bulamadıkları kedilerini, sokakta aydınlatma direkleri ile iş yeri camlarına astığı afişlerle bulmaya çalışan anne-kız, Badem’i bulana altın ödülü vereceklerini duyurdu.

        ‘SANKİ BUHAR OLDU UÇTU’

        Mukadder Korkmaz, kaybolan kedisi için günlerdir sokaklarda arama yaptıklarını ifade ederek, “Badem’i yavruyken sahiplenmiştik. Kapıyı aralık bırakmıştım, oradan kaçmış. Her yere baktım. Kedim kaybolmuş. Günlerdir arıyoruz. Evde duramıyorum. Çok kötüyüm, uyuyamıyorum. Evladım gibi. 4 gün oldu, bulamadık. İnanılmaz üzgünüz; onu çok özledik. Hiç kimse görmemiş. Sanki buhar oldu uçtu. İnanılmaz üzgünüm. Onu bulamazsam ne yapacağımı bilemiyorum. İnşallah bulabiliriz. Aynı yerleri defalarca dolaştık. Hiç dışarı çıkmamış, bir şey bilmeyen bir kedi. Zatürreydim, kendi hastalığımı unuttum. Bu acıyı yalnızca hayvan bakanlar anlar. Belki kokumu tanır diye dışarıda dolaştım. Kızım her yere kum ve mama koydu. Görüp, duyan kedimi getirene altın ödülüm olacak” diye konuştu.

        ‘ONA KAVUŞMAK İSTİYORUM’

        Özge Sağlam da kediyi bulup, getirene toplam 2 gram altın hediye edeceklerini belirterek, “Dışarıyı merak ettiği için kapı aralığından kaçıp gitmiş olabilir. Eşimle beraber gece sokaklarda arama yaptık. Afişler astık, belki gören olur. Tasması da yok, gören sahipsiz sanıp almış olabilir. Ev kedisi olduğu için tasma takmıyordum. Evine alan varsa sahipli olduğunu duysun görsün diye afiş astık. Belki uzaklaşmış olabilir. Önce yakın çevreyi sonra daha uzak bölgeleri aradık. Ancak hayvan besleyen insan bizim durumumuza anlayabilir. Kedimi bulup getirene ya da onun sayesinde kedimi bulduğum kişiye annem gibi ben de gram altın hediye edeceğim. Kedimi çok seviyorum. Onu çok özledim. Ona kavuşmak istiyorum. Duyanlar lütfen haber versinler” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
        Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
        ABD ve Rusya heyetleri ikinci kez İstanbul'da
        ABD ve Rusya heyetleri ikinci kez İstanbul'da
        Apple tahtını geri aldı
        Apple tahtını geri aldı
        3 yaşındaki Sema Nur'u öldüren 'İyi hal'li anne!
        3 yaşındaki Sema Nur'u öldüren 'İyi hal'li anne!
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Yalınayak yürüyünce vücutta neler oluyor?
        Yalınayak yürüyünce vücutta neler oluyor?
        Standartları ne kadar karşılıyorlar?
        Standartları ne kadar karşılıyorlar?
        Sağanak, kar ve toz taşınımı
        Sağanak, kar ve toz taşınımı
        Macron'un Filistin açıklaması İsrail'i rahatsız etti
        Macron'un Filistin açıklaması İsrail'i rahatsız etti
        Netanyahu ABD-İran müzakerelerini basın karşısında öğrendi
        Netanyahu ABD-İran müzakerelerini basın karşısında öğrendi
        19 yaşındaki çobanın cansız bedeni bulundu
        19 yaşındaki çobanın cansız bedeni bulundu
        Çocuk yaşta kozmetik tutkusu
        Çocuk yaşta kozmetik tutkusu
        İngiliz devinden Kerem Aktürkoğlu'na kanca!
        İngiliz devinden Kerem Aktürkoğlu'na kanca!
        ABD Başkanı Trump'tan İran'a olası askeri hamle açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan İran'a olası askeri hamle açıklaması
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        Piyasalarda '90 gün' bayramı
        Piyasalarda '90 gün' bayramı
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        "Yanlış biliniyor"
        "Yanlış biliniyor"

        Benzer Haberler

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bakan Yardımcısı İskurt'un annesinin...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bakan Yardımcısı İskurt'un annesinin...
        Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Sanatçı Volkan Konak'ın ismi Trabzon Boztepe Seyit Terası'na verildi
        Sanatçı Volkan Konak'ın ismi Trabzon Boztepe Seyit Terası'na verildi
        Trabzonspor'un UEFA Gençlik Ligi yarı final maçının biletleri satışa çıktı
        Trabzonspor'un UEFA Gençlik Ligi yarı final maçının biletleri satışa çıktı
        Trabzon'da "Öğretmen Yazarlar Kitaplığı" oluşturuldu
        Trabzon'da "Öğretmen Yazarlar Kitaplığı" oluşturuldu