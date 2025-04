Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçının ardından

SÜPER Lig’in 31’inci haftasında Trabzonspor evinde Çaykur Rizespor’u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut müsabakayı değerlendirdi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, “Herkese bu galibiyeti hediye ediyoruz, camiamıza hayırlı olsun. Kritik bir maç, sıkıntılı bölgeden uzaklaşma adına bizim için normalleşme için çok değerli 3 puan. Bunu iyi oyuna yakın oyunla sonlandırmak mutluluk verici. Aslında şöyle söylemem lazım hafta içi rakibimizin son maçı 3’lü oynadığı, İlhan hocanın da bundan memnun olduğu, 3’lü oynayabilir diye biz hem dörtlü formasyon hem üçlü formasyona karşı baskılarımızla hazırdık. Bence bunu da gayet iyi yaptık. Fenerbahçe maçında da keza aynı. Son haftalarda bunu gayet iyi yapıyoruz. Bu maçta set hücumlarında biraz daha yerleşmemiz ilk yarının bazı bölümlerinde bizim istediğimizden biraz daha uzaktı ama son bölümde gayet iyi oldu. Oradan da golleri bulduk zaten. Oyunu ilk yarı bitirebilirdik. İkinci yarı yine ön alan baskısı ile başladık ama Draguş’un sakatlanması onun hızından, fiziksel özelliklerinden faydalanmak için zaten onunla başlamıştık. Gayet de iyi iş çıkardı. Ona da buradan geçmiş olsun demem lazım. Hızlarımız düşünce biraz sıkıntı yaşıyoruz. Ama genel hatlarıyla Tony’nin gelmesi çok güç veriyor. Batagov’un gelmesi, Tim bana göre yayında da söyledim tüm oyuncularım hemen hemen çok çok iyi oynadı. Ama özellikle Tim ve Ozan’ı özel bir tebrik etmem lazım. Bugün ikisi çok çok iyiydi. Daha iyi olmamız lazım. Oyunun son bölümünde oyunu kontrol ettik gayet akıllıca. Üçüncü bölgede yine acele, daha fazla skoru da bulabilirdik. Dolayısıyla böyle bir psikolojisi zor bir maçtan bana göre iyi oynayıp 3 puanla ayrıldık. Hak ettiğimiz bir 3 puandı. Rizespor’a da başarılar dilerim” diye konuştu.

Tekke, bordo-mavili takımın attığı golleri de çalıştıklarını ifade ederek, “Attığımız gollerle ilgili söylediğim gibi formasyonlara karşı tekrarlarımız var. Üçüncü bölgede tekrarlarımız var ama haftanın 7, 6 gününde yapabildiğimiz ancak 1-2 tekrar olabiliyor. Bu gün geçtikçe daha artacak, daha iyi olacak. Tabi ki çalıştığımız goller, çalıştığımız alanlar, çalıştığımız setler” dedi.

İLHAN PALUT: HER ŞEYİMİZİ VERDİK TOPU KAZANAMADIK

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut her puanın altın değerinde olduğunu söyleyerek, “Önemli maçtı zaten ligde bulunduğumuz konum ve puanımız artık herhangi bir maça önemli demeyi bile gerektirmiyor. Her puan altın değerinde. Evet bugün burada olmaktan memnun değiliz ama gerçeği de görmeliyiz. Futbol tam da bu. Maça geldiğim zaman, önde baskıyla Trabzonspor’u karşılamak için hazırlanmıştık. Oyun kurulumu sadece Uğurcan’ın üzerine bırakmak gibi bir planımız vardı. Gole kadar da Uğurcan’ın oyun kurulumları, bulmaya çalıştığı bazen Nwakaeme, bazen Banza bazen Draguş toplarıyla Trabzonspor organize olabildi. Yani gole kadar aslında rakibi kalemize çok yaklaştırmadık. Ama golden sonra hemen ertesinde bir gol yememiz, bire bir koşu düellolarını kaybetmemiz bizi zor durumda bıraktı. Gerekli bitirici aksiyonlarda bulunamadık. Zaten 10 kişi kaldıktan sonra da hem 2 farklı geride hem 10 kişi ile işimiz biraz daha zorlaştı. Bütün taktiksel diziliş, değişiklikler, sistem değişikliği bunlardan bağımsız söylemem gerekirse Trabzonspor’a bugün maçı kazandıran en önemli etken ikili mücadele kazanma oranıydı. Her şeyimizi verdik topu kazanamadık. Her temasta topu kaybettik. Bu aslında bir futbol maçının diğer tarafa kayması için tek başına bile yeterli bir neden. Bizden daha diri yere daha sağlam basan, temaslarda daha güçlü duran bir rakibimiz vardı” ifadelerini kullandı.