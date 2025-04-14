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        Trabzon'da evde gaz sıkışması sonucu patlama; 1 yaralı (2)

        PATLAMANINYAŞANDIĞI EV, İŞ MAKİNESİYLE YIKILDIGaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada duvarlarının bir kısmı çökmesi sonucu ağır hasar alan evde, ekipler incelemelerini tamamladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 17:32 Güncelleme: 14.04.2025 - 17:35
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        Trabzon'da evde gaz sıkışması sonucu patlama; 1 yaralı (2)
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        PATLAMANINYAŞANDIĞI EV, İŞ MAKİNESİYLE YIKILDI

        Gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada duvarlarının bir kısmı çökmesi sonucu ağır hasar alan evde, ekipler incelemelerini tamamladı. Kullanılamaz hale gelen ev için alınan yıkım kararı sonrası bölgeye gelen iş makinesiyle evin kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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