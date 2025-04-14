Trabzon'da evde gaz sıkışması sonucu patlama; 1 yaralı (2)

Gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada duvarlarının bir kısmı çökmesi sonucu ağır hasar alan evde, ekipler incelemelerini tamamladı. Kullanılamaz hale gelen ev için alınan yıkım kararı sonrası bölgeye gelen iş makinesiyle evin kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.