Yakınlarının ulaşamadığı imam lojmanda ölü bulundu

TRABZON'unDernekpazarı ilçesinde yakınlarının 2 gündür ulaşamadığı Yenicami İmamı İdris Birinci (53), lojmanında ölü bulundu.

Dernekpazarı ilçesi Yenicami Mahallesi'nde bir süredir yalnız yaşayan ve mahalle camisinin imamı olan İdris Birinci'den 2 gündür haber alamayan yakınları, polise başvurup yardım istedi. Gece saatlerinde imamın kaldığı lojmana giden ekipler, Birinci'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Birinci'nin kalp krizi geçirdiği üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme sürüyor.