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        Karadeniz Sahil Yolu'nda 25 araç zincirleme kazaya karıştı; 12 yaralı

        TRABZON'da Karadeniz Sahil Yolu'nda aralarında otomobil, hafif ticari araç, öğrenci servisi, kamyonet ile minibüslerin bulunduğu 25 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 10:52 Güncelleme: 21.04.2025 - 10:55
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        Karadeniz Sahil Yolu'nda 25 araç zincirleme kazaya karıştı; 12 yaralı
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        TRABZON'da Karadeniz Sahil Yolu'nda aralarında otomobil, hafif ticari araç, öğrenci servisi, kamyonet ile minibüslerin bulunduğu 25 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 08.00 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu'nun Çömlekçi mevkisinde meydana geldi. Trabzon'dan Rize yönüne giden sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, önündeki araca çarptı. Bu sırada arkadan gelen araçlarda da kazaya karıştı. Aralarında otomobil, hafif ticari araç, öğrenci servisi, kamyonet ile minibüslerin yer aldığı 25 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı.

        Kaza nedeniyle ulaşımın aksadığı yolda yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. İhbarla kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik, 2 saat sonra normale döndü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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