Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor'da hedef 10'uncu Türkiye Kupası

        TRABZONSPOR, Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında karşılaşacağı Göztepe'yi elemesi halinde 17'nci kez final maçı oynayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 11:18 Güncelleme: 22.04.2025 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'da hedef 10'uncu Türkiye Kupası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TRABZONSPOR, Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında karşılaşacağı Göztepe’yi elemesi halinde 17’nci kez final maçı oynayacak. Süper Lig’de bu sezon istenilen performansı gösteremeyen bordo mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nı 10'uncu kez müzesine getirmeyi hedefliyor.

        Trabzonspor, 24 Nisan Perşembe günü Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında karşılaşacağı Göztepe’yi elemesi halinde 17’nci kez final maçı oynayacak. Türkiye Kupası organizasyonda daha önce 16 kez final oynayan bordo-mavili takım, 9 kez mutlu sona ulaşırken, 7 kez de kupayı rakiplerine kaptırdı. Bordo-mavili takım, kupada 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında mutlu sona ulaştı. Karadeniz ekibi, bu yıl 63’üncüsü düzenlenen Türkiye Kupası’nda en çok final oynayan 4’üncü takım konumunda bulunuyor. Süper Lig’de bu sezon istenilen performansı gösteremeyen bordo mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nı 10'uncu kez müzesine getirmeyi hedefliyor.

        Trabzonspor, Türkiye 1’inci Futbol Ligi'ne yükseldiği ilk sezon olan 1974-75 sezonunda final oynama başarısı gösterirken, karşılaştığı Beşiktaş'a karşı kaybetmişti. Bordo mavililer, bir sonraki 1975-76 sezonunda da finale yükselirken, bu sefer de Galatasaray'a karşı penaltılarla kupayı kaybetmişti. Trabzonspor, 1976-77 sezonunda ise yeniden final oynamaya hak kazanarak, Beşiktaş'ı eleyip ilk Türkiye Kupası'nı kazanma başarısını göstermişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trabzon'da sis içerisinde heyelan! Çevredekiler sirenlerle kurtuldu!
        Trabzon'da sis içerisinde heyelan! Çevredekiler sirenlerle kurtuldu!
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa dünya çapında anıldı
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        Galatasaray yarı final peşinde!
        Galatasaray yarı final peşinde!
        Kadın katili metruk binada yakalandı! İşte ilk ifadesi!
        Kadın katili metruk binada yakalandı! İşte ilk ifadesi!
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Fenerbahçe'nin Nisan ayı şanssızlığı!
        Fenerbahçe'nin Nisan ayı şanssızlığı!
        Biri öldü, diğeri yaralı... Ayrılık tartışması kanlı bitti!
        Biri öldü, diğeri yaralı... Ayrılık tartışması kanlı bitti!
        Xhaka'da yalnız değil!
        Xhaka'da yalnız değil!
        Harvard'dan Trump yönetimine dava
        Harvard'dan Trump yönetimine dava
        Cesetle 10 gün aynı evde! Hamile Elif'i katletti!
        Cesetle 10 gün aynı evde! Hamile Elif'i katletti!
        Kavgadan kaçarken köprüden uçtu!
        Kavgadan kaçarken köprüden uçtu!
        "Kavga edemiyoruz"
        "Kavga edemiyoruz"
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Kamu işçisinin ücreti eridi
        Kamu işçisinin ücreti eridi
        Altında rekor üstüne rekor
        Altında rekor üstüne rekor
        ABD'de İç Güvenlik Bakanı'nın çantası çalındı
        ABD'de İç Güvenlik Bakanı'nın çantası çalındı
        Aralıklı oruç mu, akdeniz diyeti mi?
        Aralıklı oruç mu, akdeniz diyeti mi?

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda 17. final peşinde
        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda 17. final peşinde
        Sis içinde heyelandan sirenli uyarıyla kurtuldular
        Sis içinde heyelandan sirenli uyarıyla kurtuldular
        Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli
        Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli
        Trabzon'da "Beyin, Eğitim, İstikbal" konulu konferans düzenlendi
        Trabzon'da "Beyin, Eğitim, İstikbal" konulu konferans düzenlendi
        Trabzon'da "11. Uluslararası Görsel Mizahi Yapıtlar Sergisi" açıldı
        Trabzon'da "11. Uluslararası Görsel Mizahi Yapıtlar Sergisi" açıldı
        Trabzon'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Trabzon'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı