Trabzonspor, İstanbul'a gitti

Trabzonspor, Süper Lig’in 34’üncü haftasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bugün saat 13.00’te yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdikten sonra saat 16.30’da Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçakla İstanbul’a gitti.

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