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        Ertuğrul Doğan: Trabzonspor'un borcu, Haziran'da 2 milyar TL seviyesine gerileyecek

        TRABZONSPOR Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, "Bugün bir başka tarihsel adımın eşiğindeyiz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 10:25 Güncelleme: 23.05.2025 - 10:30
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        Ertuğrul Doğan: Trabzonspor'un borcu, Haziran'da 2 milyar TL seviyesine gerileyecek
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        TRABZONSPOR Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, “Bugün bir başka tarihsel adımın eşiğindeyiz. SPK nezdinde yürüttüğümüz sermaye artırım süreciyle yaklaşık 3,2 milyar TL’lik kaynak oluşturmayı hedefliyoruz. Bu adım sayesinde Trabzonspor’un borcu, Haziran başı itibarıyla 2 milyar TL seviyesine gerileyecek. Bu tablo rakamsal bir düzeltme olmayacaktır; geleceğe duyulan iradenin de ifadesini bize gösterecektir” dedi.

        Başkan Doğan, bordo-mavili kulübün mayıs ayı dergisine açıklamalarda bulundu. Doğan, bir spor kulübünün geleceğinin akılcı finans yönetimi ve kurumsal vizyonla inşa edilebileceğini söyledi. Doğan, “Yıllık ortalama 30-35 milyon avro gelirle, 95-100 milyon avro arası giderin karşı karşıya gelmesi, uzun vadede her kulübü yorar. Göreve geldiğimizde ilk hedefimiz bu kronik yapıyı dönüştürmekti. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkış kararı bu kararlılığın ilk somut adımıydı. Ve bunu başaran ilk kulüp olduk” diye konuştu.

        ‘ÖNEMLİ YATIRIMLARI HAYATA GEÇİRİYORUZ’

        Bir başka tarihsel adımın eşiğinde olduklarını söyleyen Doğan, “SPK nezdinde yürüttüğümüz sermaye artırım süreciyle yaklaşık 3,2 milyar TL’lik kaynak oluşturmayı hedefliyoruz. Bu adım sayesinde Trabzonspor’un borcu, Haziran başı itibarıyla 2 milyar TL seviyesine gerileyecek. Bu tablo rakamsal bir düzeltme olmayacaktır; geleceğe duyulan iradenin de ifadesini bize gösterecektir” diye konuştu. Üretken ve kendi ayakları üzerinde duran bir yapı oluşturmak için de önemli yatırımları hayata geçirdiklerine vurgu yapan Başkan Doğan, ”Aynı zamanda üretken ve kendi ayakları üzerinde duran bir yapı oluşturmak için de önemli yatırımları hayata geçiriyoruz. Kartal’daki araziyi 30 yıllığına kulübümüze kazandırdık. Emlak Konut ile protokol imzaladık. Papara Park’ın karşısındaki 178 dönümlük arazinin tahsisi tamamlandı. Stadımızın altındaki ticari alanlar ve yanındaki 105 dönüm ile Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne ait kalan 50 dönüm artık kulübümüzün mülkiyetinde” dedi.

        ‘YIL SONUNA KADAR SÜRECİ TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ’

        Doğan, “Ciddi gelir hedeflediğimiz bu hamlelerle; Trabzonspor’un ekonomik egemenliğini güçlendirmeyi ve yıl sonuna kadar bu süreci tamamlamayı hedefliyoruz. Bu mücadelede yanımızda sonuna kadar duran başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, devletin ilgili kurumlarına ve tüm siyasi paydaşlara teşekkürü bir borç biliyorum” ifadelerini kullandı.

        ‘FATİH TEKKE’NİN GELİŞİYLE OYUN MODELİMİZDE NİTELİKSEL BİR DÖNÜŞÜM GÖZLENLENMİŞTİR’

        Başkan Doğan, bordo-mavililerde Fatih Tekke’nin teknik direktörlüğe gelişiyle oyun modelinde niteliksel bir dönüşüm gözlemlendiğini dile getirerek, şunları söyledi:

        “Futbol A Takımımız adına dalgalı geçen sezonun son düzlüğünde özellikle Fatih Tekke’nin gelişiyle birlikte oyun modelimizde niteliksel bir dönüşüm gözlemlenmiştir. Hücum çeşitliliği artmış, takım savunması koordinasyonu gelişmiş, topa sahip olma süresi yükselmiştir. Bu teknik dönüşüm bizi Türkiye Kupası’nda finale taşımış, lig sıralamasında da yukarıya doğru ivmelendirmiştir. Bu başarıların her biri sizin desteğinizle büyüdü. Futbol A Takımımız sahada, basketbol takımımız parkede, U19 takımımız Avrupa’da yürürken bu hikâyeye tribünlerden, meydanlardan, ekran başından ve kalbinizle eşlik ettiniz. Ve bu destek olmasaydı tüm organizasyon eksik kalırdı. Önümüzde uzun bir yol var. Bu yol; vizyonla çiziliyor, taşları bilimle ve akılla döşeniyor. Trabzonspor hem geçmişinin mirasıyla hem de çağın gereklilikleriyle yolunda emin adımlarla ilerliyor”

        ‘FUTBOL ARTIK BİR ENDÜSTRİ’

        Futbolun artık bir endüstri olduğunu dile getiren Doğan, “Futbol artık bir endüstri. Saha içi performansın yanında kurumsal akılla, bilimsel altyapıyla ve sürdürülebilir insan kaynağı modeliyle başarıya ulaşan çok katmanlı bir sistem. Trabzonspor olarak biz de bu sistemin gerekliliklerini artık kavramış, uygulamaya koymuş ve sonuçlarını almaya başlamış bir kulübüz. Bakınız, UEFA Gençlik Ligi’nde final oynayan U19 takımımız yalnızca sportif bir başarıya imza atmadı. Aynı zamanda kulübümüzün altyapı stratejisinin doğru kurulduğunu, profesyonel ölçekte yönetildiğini ve uluslararası ölçütlerle yarıştığını da kanıtladı" şeklinde konuştu.

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        Galeri

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