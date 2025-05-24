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        Süleyman Soylu: Yolunuzdaki bütün taşları temizlemeye çalışıyoruz

        TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, "Terör örgütleri uyurlar ve ayağa kalkarlar.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 19:11 Güncelleme: 24.05.2025 - 19:15
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        Süleyman Soylu: Yolunuzdaki bütün taşları temizlemeye çalışıyoruz
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        TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, “Terör örgütleri uyurlar ve ayağa kalkarlar. Bir örgütün kendini feshetmesi önemli bir iştir. Bugün o başarılmıştır. Sizin yolunuz açıktır. Yolunuzdaki bütün taşları temizlemeye çalışıyoruz” dedi.

        TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, memleketi Trabzon’da Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’nin düzenlediği ‘Gençlik Akademileri’ programında gençlerle bir araya geldi. Soylu, “‘Terörsüz Türkiye’ diyorlar. Bu kadar terörle mücadele ettik, ne oldu terörsüz Türkiye geldi. ‘Bunu ne için yaptınız’ diyorlar. Ülkemizde terör örgütleri ortadan kalksın diye hep beraber elimizden geleni yapmadık mı? Fedakarlıklarımızı ortaya koymadık mı? Bu mücadelede ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmadık mı? Bunu ne için istedik ayrılmak için mi, birlik için mi, kardeşlik için mi? Bunu kardeşlik için yaptık. Türkiye’de böyle liderler, çok gelmez. Tekrar söylüyorum fırsatını bilelim. Değerlendirelim. Tayyip Erdoğan ve Bahçeli’nin açtığı çizgi 40 yıldır Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı bu travma ve maliyetlerin bedeli bile anlatılamaz. Bir şehidin bedeli bile yoktur. Biz gençlerimizin bir daha bu travmaları yaşamasını istemiyoruz. Biz Batı’nın oyununa gelerek onların silahlarıyla, mermileriyle bu ülkenin bölünme travmasıyla ve korkusuyla artık yaşamak istemiyoruz. Güçlü bir Türkiye var. Büyük bir Türkiye var. Her ikisinden de Allah razı olsun. Büyük bir irade ortaya koydular. Memleketine büyük hizmet ettikleri için doğru anlaşılıyorlar. Kimseyle pazarlık yapmıyorlar. Belki bunun maliyetini gençlerimiz bugün o kadar anlayamayabilirler. Onlara hak da veriyorum. Yaklaşık 7-8 yıldır Türkiye’nin içerisinde çok büyük terörle ilgili işlerle kalmadık bu doğru. Ama onun öncesinde kaldık. Terör örgütleri uyurlar ve ayağa kalkarlar. Bir örgütün kendini feshetmesi önemli bir iştir. Bugün o başarılmıştır. Sizin yolunuz açıktır. Yolunuzdaki bütün taşları temizlemeye çalışıyoruz” diye konuştu.

        ‘BU ÜLKENİN DERDİYLE DERTLENİN’

        Gençlere milli ve manevi değerlere sahip çıkma çağrısında bulunan Soylu, “Türkiye nerelerden nerelere geldi. Darbeler gördük. Önümüzde bir daha bunları görmeyecek olan bir Türkiye var. Onun için mücadele ediyoruz ve Batı’yı ilk kez böyle yakaladık. 300 yıllık makasımızı kapatıyoruz. Bunu hep beraber kapatacağız. Esas yük bundan sonra sizdedir. Kamu diplomasisini siz yapacaksınız. Dünyaya en iyi ürünü siz satacaksınız. En iyi makaleyi siz yazacaksınız. Kutadgu Bilig’e kadar uzandı, Tayyip Erdoğan iktidara geldiği zaman Türk dünyası ile buluştu. Çanakkale’deki mezarlar Tayyip Erdoğan ile başlamadı. Çanakkale’ye ziyaret, Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminden başbakanlığı dönemine kadar ecdadına sahip bir nesil yetiştirmek ve ecdadımızın hangi fedakarlığı yaptığını tekrar tekrar anlatıp, bu ülkenin kıymetini bilmek için aynı zamanda Anadolu ve kardeşlerinin dünyaya mührünü vurmak için sürdürülüyor. Siz dünyaya Anadolu kardeşlerinin mührünü vuran bir nesil olacaksınız. Bu ülkenin derdiyle dertlenin” şeklinde konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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