Trabzonspor- Samsunspor 2-2

STAT: Papara Park

HAKEMLER: Ozan Ergün, Süleyman Özay, Gökmen Baltacı

TRABZONSPOR: Muhammet Taha Tepe, Malheiro, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Mustafa Eskihellaç, Mendy (Dk.74 Cham), Folcarelli, Zubkov (Dk. 81 Ozan Tufan), Visca, Nwakaeme, Sikan (Dk. 46 Banza)

SAMSUNSPOR: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Bola (Dk. 90 Soner Gönül), Ntcham (Dk. 89 Soner Aydoğdu), Ait Bennasser, Holse, Schindler (Dk. 66 Celil Yüksel), Emre Kılınç, Dimata (Dk. 74 Mouandilmadji)

GOLLER: Dk. 27 Emre Kılınç Dk. 89 Mouandilmadji (Samsunspor) Dk. 86 Maheiro Dk. 88 Mallheiro (Trabzonspor)

SARI KART: Mendy, Nwakaeme, Okay Yokuşlu, Cham (Trabzonspor) – Dimata, Zeki Yavru (Samsunspor)

Süper Lig’in 37’inci haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı.

4’üncü dakikada Zubkov'un sol taraftan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde yükselen Mendy'in kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

13’üncü dakikada Nwakaeme'nin sağdan ortasında, ceza alanı içinde Folcarelli önünde kalan top direğin yanından auta gitti.

80’inci dakikada Mouandilmadji’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ntcham’ın şutunda kaleci Taha Tepe topu çıkardı.

85’inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Banza’nın şutu üsten dışarı çıktı.

86’ıncı dakikada Trabzonspor, eşitliği sağladı. Cham’ın ara pasında topla buluşan Malheiro topu sürerek ceza sahasına girdi. Malheioro’nun şutunda top ağlarla buluştu: 1-1.

88’inci dakikada Cham’ın ara pasında topla buluşan Malheiro tekrar topu sürerek ceza sahasına girdi. Malheioro’nun şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.

89’uncu dakikada Emre Kılınç’ın pasında topla buluşan Mouandilmadji’nin şutunda top ağlarla buluştu: 2-2.

Karşılaşma 2-2’lik eşitlik ile tamamlandı.

TEKKE’DEN BEŞ DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, geçen hafta 1-1 biten Bodrumspor karşılaşmasının ardından ilk 11’de beş değişiklik yaptı. Arif Boşluk, Lundstram, Ozan Tufan, Cham ve Draguş maça yedek kulübesinde başladı. Bu isimlerin yerine, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Mendy, Visca ve Sikan ilk 11’de maça başlayan isimler oldu.