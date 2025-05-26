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        Trabzon'da ölü yunus, karaya vurdu

        TRABZON'un Ortahisar ilçesinde ölü yunus, sahile vurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 10:42 Güncelleme: 26.05.2025 - 10:45
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        Trabzon'da ölü yunus, karaya vurdu
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        TRABZON'un Ortahisar ilçesinde ölü yunus, sahile vurdu. Sahilde kumla oynayan çocuklar, ölü yunusu meraklı gözlerle izledi.

        Ayasofya Sahili'nde yürüyüş yapanlar, su üzerinde hareketsiz bir yunus olduğunu fark etti. Yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yunus, vatandaşlar tarafından kıyıya çıkartıldı. Bu sırada sahilde kumla oynayan çocuklar, ölü yunusu meraklı gözlerle izledi. Kıyıya çıkarılan yunustan yayılan kötü koku nedeniyle vatandaşlar, onu yeniden denize bıraktı. Ölü yunus için Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü'ne haber verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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