Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor'da Pedro Malherio ayrılığı

        TRABZONSPOR'un Portekizli savunma oyuncu Pedro Malheiro'nun, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Alwasl FC'ye transferi konusunda anlaşma sağlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 15:41 Güncelleme: 10.06.2025 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'da Pedro Malherio ayrılığı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TRABZONSPOR'un Portekizli savunma oyuncu Pedro Malheiro'nun, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Alwasl FC’ye transferi konusunda anlaşma sağlandı. Trabzonspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Pedro Jorge Gonçalves Malheiro’nun, Alwasl FC’ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

        Trabzonspor’da yeni sezon öncesi transfer dönemi hareketliliği başlarken, Bordo-Mavili ekipte ilk ayrılık Portekizli sağ bek Pedro Malheiro ile yaşandı. 2024-25 sezonunda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Malheiro’nun, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Alwasl FC’ye transferi konusunda anlaşma sağlandığı açıklandı. Trabzonspor’un Portekizli sağ beki Pedro Malheiro, 2024-25 sezonunda Bordo-Mavili forma altında ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti. 43 resmi maçta forma giyen Malheiro, toplamda 6 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Süper Lig’de 33 karşılaşmaya çıkan Malheiro, ligde 2 bin 922 dakika sahada kalarak takımın en istikrarlı isimlerinden biri oldu. Gol yollarında 6 kez fileleri havalandıran Malheiro, 4 de asist yaparak ofansif anlamda katkı sağladı. Hücumda olduğu kadar savunmada da etkin rol oynayan Malheiro, maç başına yaklaşık 2,19 top çalma ve 1,20 top kapma istatistiğiyle takım savunmasına katkı verdi. Hava toplarında ise maç başına ortalama 0,43 başarı sağlayarak savunma direncine katkıda bulundu. Bu sezon toplamda 10 sarı ve 1 kırmızı kart gören Malheiro, özellikle Süper Lig maçlarında yüksek mücadele gücü ve sahada gösterdiği tempo ile Trabzonspor’un vazgeçilmez oyuncularından biri oldu. Sezon genelinde toplamda 3 bin 736 dakika sahada kalan Portekizli oyuncunun, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Türkiye Kupası’ndaki mücadeleleri de dahil olmak üzere hem hücum hem savunmadaki performansı, teknik ekip tarafından da takdir topladı.

        Başarılı savunma oyuncu Malheiro'nun ayrılığıyla ilgili kulüp tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Pedro Jorge Gonçalves Malheiro’nun, Alwasl FC’ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ferdi Zeyrek'e veda! Gözyaşlarıyla uğurlandı
        Ferdi Zeyrek'e veda! Gözyaşlarıyla uğurlandı
        Danıştay hakimi başından vurulmuş halde bulundu
        Danıştay hakimi başından vurulmuş halde bulundu
        2 dönüm arazi ve 22 Kızılçam kül oldu! Mangal keyfinden cezaevine!
        2 dönüm arazi ve 22 Kızılçam kül oldu! Mangal keyfinden cezaevine!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Sane yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Sane yarışı!
        150 kişi ölmüştü! Palmiye Sitesi'nin müteahhidinden şaşırtan istek!
        150 kişi ölmüştü! Palmiye Sitesi'nin müteahhidinden şaşırtan istek!
        İşte Montella'nın Meksika 11'i!
        İşte Montella'nın Meksika 11'i!
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Kaleci transferinde son durum!
        Kaleci transferinde son durum!
        Cezaevinden izinli çıktı! Eniştesi öldürdü!
        Cezaevinden izinli çıktı! Eniştesi öldürdü!
        Karnında ağrı hissetti! Baktığında kan gördü! Gerçek röntgende belli oldu!
        Karnında ağrı hissetti! Baktığında kan gördü! Gerçek röntgende belli oldu!
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        Euroya geçmeye hazırlanan Bulgaristan'da halk ikiye bölündü
        Euroya geçmeye hazırlanan Bulgaristan'da halk ikiye bölündü
        Arı kazaya yol açtı! Faciada 2 kardeş öldü!
        Arı kazaya yol açtı! Faciada 2 kardeş öldü!
        Karı koca çift ve 3 kardeş... Artık yoklar!
        Karı koca çift ve 3 kardeş... Artık yoklar!
        Tüketiciler Birliği'nden altın uyarısı
        Tüketiciler Birliği'nden altın uyarısı
        Haftada üç gün, 12 dakika!
        Haftada üç gün, 12 dakika!
        "Ayrılmamız dert değil"
        "Ayrılmamız dert değil"
        Kafein bağımlılığından adım adım kurtulmanın yolları!
        Kafein bağımlılığından adım adım kurtulmanın yolları!

        Benzer Haberler

        Trabzonspor'dan Malheiro'ya teşekkür mesajı
        Trabzonspor'dan Malheiro'ya teşekkür mesajı
        Trabzonsporlu futbolcu Malheiro, Al Wasl'e transfer oldu
        Trabzonsporlu futbolcu Malheiro, Al Wasl'e transfer oldu
        Keçi inadı, Şanslı'yı hayatta tuttu; kurbanlığını kesmeye kıyamadı
        Keçi inadı, Şanslı'yı hayatta tuttu; kurbanlığını kesmeye kıyamadı
        Trabzonspor'da transfer rüzgarı; Malheiro, Uğurcan ve Mendy'ye yoğun ilgi
        Trabzonspor'da transfer rüzgarı; Malheiro, Uğurcan ve Mendy'ye yoğun ilgi
        Trabzon'da su tahliye çalışmasında gazdan etkilenen 2 işçi tedavi altına al...
        Trabzon'da su tahliye çalışmasında gazdan etkilenen 2 işçi tedavi altına al...
        Belediye işçileri, sel temizliğinde karbonmonoksit gazından etkilendi
        Belediye işçileri, sel temizliğinde karbonmonoksit gazından etkilendi