Yaylada sisten yolunu kaybeden guruba ulaşıldı

Çaykara ilçesine bağlı deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin metre yükseklikteki Demirkapı Yaylası'na araçlarıyla çıkan 75 kişilik grup, doğa yürüyüşü esnasında yoğun sis nedeniyle yönlerini kaybetti. Kırsal bölgede yürüdükleri arazide dönüş yolunu bulamayan gruptakiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yürütülen çalışmayla ekipler, yerleri tespit edilen gruba ulaştı. Grubun, ekip araçları eşliğinde daha sonra ilçe merkezine gitmelerine yardım edileceği belirtilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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