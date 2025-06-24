Trabzon'da 2 gün boyunca iklim değişikliği tartışılacak

TRABZON'da iklim değişikliği, orman yangınları, su farkındalığının toplumsal etkileri ve sürdürülebilirliğinin konuşulacağı, Trabzon Kent Konseyi tarafından düzenlenen 'İklim Değişikliği ve Su Sempozyumu' başladı. 2 gün sürecek olan sempozyumda; alanında uzman bilim insanları, iklim değişikliğinin etkilerini tartışıp, önlemlere ilişkin görüş alışverişinde bulunacak.

Trabzon Kent Konseyi tarafından Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ve paydaşların destekleriyle 24-25 Haziran tarihlerinde düzenlenen 'İklim Değişikliği ve Su Sempozyumu' Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde başladı. Sempozyuma; Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Hasan Kara, akademisyenler ve davetliler katıldı. 2 gün sürecek olan sempozyumda; alanında uzman bilim insanları, iklim değişikliği, orman yangınları, turizm, tarım ve ekosistem konuları üzerindeki deneyimlerini paylaşarak geniş yelpazede çeşitli paneller gerçekleştirecek.

'TRABZON RİSKSİZ DEĞİL'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan çevre mühendisi Ali Cem Deniz, "Trabzon ilinde ortalama sıcaklıklarda ciddi bir artış bekliyoruz. Türkiye'ye göre düşük ama genel ortalamaya baktığımız zaman, bu bölge iklim değişikliğinden etkileniyor. 2070 yılına kadar 1-2 derece artış öngörüyoruz ki; bu iyimser bir senaryo. 2100 yılına baktığımız zaman, Trabzon bölgesinde 2 derecelere yakın bir sıcaklık artışı öngörüyoruz. Trabzon risksiz değil. Karşılaşmış olduğumuz tüm afetleri 4 kat daha şiddetli yaşayabileceğimiz anlamına geliyor. Bu bölge, genel dünya ortalamasına göre riskli bir bölge olarak karşımıza çıkıyor. Trabzon'da 4,4 derecelik bir artışı da öngörebiliyoruz. Su kaynakları da ciddi bir risk altında" diye konuştu.

'YÜKSEK KOTLARDA SU BİRİKTİRİYORUZ' Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de "Su, hayat için en önemli konu. İklim değişikliğinin evvelemirde su ve su kaynaklarına, hayatın bütün alanlarına negatif etkilerinin sirayet ettiğini görüyoruz. Tarımsal üretim iklim değişikliğinin doğrudan tesir ettiği alanlardan bir tanesi. Pandemi yaşadığımızda önce gıda tedarikine baktık. Hayatın bütün alanlarını doğrudan etkiliyor, en önce etkilediği alan ise su. Üç tarafı denizlerle çevrili ülke olmakla birlikte, su konusunda stres yaşayan bir ülkeyiz. Ne yazık ki çoğu zaman elimizden gidince kıymetini anlıyoruz. Oysa şu anda bu işe vaziyet etmek gerekiyor. Suyun bilinçli tüketimi şart olmak üzere su kaynaklarımızı artırmalıyız. Bu konu belediyemizi de doğrudan ilgilendiriyor. Biz şu an yüksek kotlarda su biriktiriyoruz. DSİ Bölge Müdürlüğümüz, TİSKİ Genel Müdürlüğümüz olarak iş birliği yaptık. İçme suyu ve sulama suyu konusunda göletler oluşturuyoruz. Kaçaklarla da ciddi manada bir su kaybı söz konusu oluyor, onları da yenileyerek suyu güvenli bir şekilde tutmaya çalışıyoruz" dedi.