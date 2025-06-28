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        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

        TRABZON'un Sürmene ilçesinde Muhammet Efe Kol (15), serinlemek için kuzenleriyle birlikte girdiği denizde boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 15:52 Güncelleme: 28.06.2025 - 15:55
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        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
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        TRABZON'un Sürmene ilçesinde Muhammet Efe Kol (15), serinlemek için kuzenleriyle birlikte girdiği denizde boğuldu.

        Olay, Sürmene ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde bulunan balıkçı barınağında meydana geldi. Kuzenleriyle denize giren Muhammet Efe Kol, bir süre sonra kayboldu. Karaya çıkan kuzenlerinin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede su yüzeyi ve su altında çalışma başlatan ekipler, Muhammet Efe Kol'u bulup, denizden çıkardı. Ambulansla Sürmene Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kol, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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