Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Wagner Pina, bu gece Trabzon'a geliyor

        – TRABZONSPOR'UN Portekiz ekibi Estoril Praia'dan kadrosuna kattığı yeni transferi Wagner Pina, bu gece Trabzon'a geliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 18:10 Güncelleme: 29.06.2025 - 18:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Wagner Pina, bu gece Trabzon'a geliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        – TRABZONSPOR'UN Portekiz ekibi Estoril Praia’dan kadrosuna kattığı yeni transferi Wagner Pina, bu gece Trabzon’a geliyor. Bordo-mavililerin genç sağ beki, bu gece saat 02.45’te Trabzon Havalimanı’na iniş yapacak.

        Kulüpten yapılan bilgilendirmede, 22 yaşındaki futbolcunun gece saatlerinde şehre ulaşacağı ifade edildi. Trabzonspor’un yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadrosuna kattığı Wagner Pina’nın, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        99. Gazi Koşusu'nu kazanan Cutha ile Ahmet Çelik!
        99. Gazi Koşusu'nu kazanan Cutha ile Ahmet Çelik!
        İzmir'de korkutan görüntüler!
        İzmir'de korkutan görüntüler!
        ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'tan açıklamalar
        ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'tan açıklamalar
        Meteoroloji'den güzel haber! Kavurucu sıcaklara bir süre ara!
        Meteoroloji'den güzel haber! Kavurucu sıcaklara bir süre ara!
        Emniyet şeridindeki TIR'a çaptı! 4 kişi öldü!
        Emniyet şeridindeki TIR'a çaptı! 4 kişi öldü!
        Potanın Perileri 7. oldu!
        Potanın Perileri 7. oldu!
        Bebeğini ölüme terk eden anne 20 yıl sonra yakalandı!
        Bebeğini ölüme terk eden anne 20 yıl sonra yakalandı!
        Osayi Samuel'le görüşmeler tıkandı!
        Osayi Samuel'le görüşmeler tıkandı!
        6 kişi birden dövdü! Taksim Meydanı'nda laf atma cinayeti!
        6 kişi birden dövdü! Taksim Meydanı'nda laf atma cinayeti!
        21 gün önce evlendiği eşi balkondan attı iddiası!
        21 gün önce evlendiği eşi balkondan attı iddiası!
        Trump Netanyahu'nun davalarının düşürülmesi çağrısını yineledi
        Trump Netanyahu'nun davalarının düşürülmesi çağrısını yineledi
        En-Nesyri'ye dudak uçuklatan teklif!
        En-Nesyri'ye dudak uçuklatan teklif!
        Genç kadını önce boğdu sonra parçalara ayırdı!
        Genç kadını önce boğdu sonra parçalara ayırdı!
        Buharlaşan gölde tuz tabakası ortaya çıktı!
        Buharlaşan gölde tuz tabakası ortaya çıktı!
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Hindistan'daki uçağın düşme sebebi belli oldu mu?
        Hindistan'daki uçağın düşme sebebi belli oldu mu?
        Salah’ın Bodrum günlüğü
        Salah’ın Bodrum günlüğü
        Milli sporcu bıçaklandı
        Milli sporcu bıçaklandı
        Güney Kore'de yaş hesaplama düzeni değişti
        Güney Kore'de yaş hesaplama düzeni değişti
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı

        Benzer Haberler

        Seyir halindeyken alev alan cip yandı
        Seyir halindeyken alev alan cip yandı
        'Ekolojik sistem iklim krizine ayak uyduramıyor'
        'Ekolojik sistem iklim krizine ayak uyduramıyor'
        Trabzon'da 15 yaşındaki çocuk denizde boğuldu
        Trabzon'da 15 yaşındaki çocuk denizde boğuldu
        Trabzon'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Yelken Yarışları başladı
        Trabzon'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Yelken Yarışları başladı
        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
        Onuachu, iz bıraktığı Trabzonspor'a yeniden döndü
        Onuachu, iz bıraktığı Trabzonspor'a yeniden döndü