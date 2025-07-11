200 yıllık Osmanlı köprüsünde yıkılma tehlikesi

TRABZON’da Osmanlı Dönemi’nden kalma yaklaşık 200 yıllık Doğançay Köprüsü, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Son selde köprünün bir ayağında hasar oluşurken, Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Prof. Dr. Coşkun Erüz, “Dere yatağına yapılmış olan istinat duvarları yeniden revize edilerek ve uzmanların görüşü alınarak derenin direkt köprünün altından akacak şekilde yönlendirilmesi gerekiyor” dedi.

Ortahisar ilçesi Beşirli Mahallesi’nde bugüne kadar korunmuş ve restore edilmiş denize en yakın konumda bulunan tek tarihi kemer köprü olan Doğançay Köprüsü, birçok seli atlattı. Ancak kentte yaşanan son selde ayağında oyulmalar meydana gelen köprünün alt kısmı aşınmaya başladı. Köprü çevresinde, DSİ ve Karayolları ekipleri tarafından dere ıslah çalışmaları ve rüsubat temizliği sürüyor.

‘YIKILMA RİSKİ ALTINDA’

Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Prof. Dr. Coşkun Erüz, dere yatağının yeniden düzenlenerek su akışının köprünün altına ortalanmış şekilde sağlanması gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Erüz, köprünün bir sonraki selde yıkılma riskinin olduğunu ifade ederek, "Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği olarak Trabzon’da korunması gereken tarihi eserlerden biri 200 yıllık bir tarihi Beşirli ya da Doğançay adı verilen köprüdür. Trabzon ile Akçaabat arasındaki sahil yolunun günümüze ulaşan tek sanat yapısı durumundadır. Trabzon şehir merkezinde bulunan tek tarihi kemer köprümüzdür. Bugüne kadar meydana gelen bütün sellere dayandı ve restore edildi. Ancak köprünün bulunduğu dere yatağını hatalı kanala almak gelen dere sularının köprünün ayağını hedef almasına neden oldu. Trabzon’da yaşanan son selde zarar gördü. Şimdi de bir sonraki selde oyuntu bölgeden daha büyük zarar alarak, yıkılma riski altında” diye konuştu.