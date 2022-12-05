Trabzon'da "Türkiye'de Kadın ve Siyaset: Seçme ve Seçilme Hakkı" konulu panel düzenlendi

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TRABZON (AA) - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAM) ile Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın ve Aile Çalışmaları Anabilim Dalı iş birliğinde 5 Aralık kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 88. yıl dönümü dolayısıyla panel düzenlendi.

KTÜ Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen "Türkiye'de Kadın ve Siyaset: Seçme ve Seçilme Hakkı" konulu panelin moderatörlüğünü yapan Prof. Dr. Mevhibe Coşar, günün önemine değindi.

Coşar, Türkiye'nin dünyada ilk çocuk bayramı ve ilk kadın hakları günü gibi insani birçok değerin yol göstericisi olduğunu belirterek, "Her gün elbette önemli bir gün ama bu önem bize bir dakika olsun durup düşünmeyi sağlıyorsa çok anlamlı hale geliyor. Çünkü o mücadelenin ardından gelen bir hak söz konusudur." dedi.

Panelistlerden KTÜ İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Tolga Bulut, Türkiye'yi temsil eden örnekler üzerinden yaptıkları anket çalışmasının sonuçlarını katılımcılarla paylaştı.

Bulut, anketi 29 il merkezinde 107 ilçede 155 mahallede ve 2 bin 736 kişinin hanelerine giderek yüz yüze gerçekleştirdiklerini anlattı.

Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi Veysel Usta da kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin Osmanlı Dönemi'ne kadar dayandığını belirtti.

Usta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk döneminde kadın haklarının gelişimine dair Cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması, Tevhid-i Tedrisat Yasası'nın kabulü, Medeni Kanun'un kabulü, 1930 belediye seçimleri, 1580 sayılı belediye yasasının kabul edilmesi, kadınlara muhtarlık hakkı ile seçme ve seçilme hakkının verilmesi gibi önemli konu başlıklarının olduğunu dile getirdi.

Usta, Atatürk'ün toplum için rol model olduğunu anlatarak, "Eşi Latife Hanım ile yurt gezilerine çıkması, davetlere, akşam yemeklerine birlikte katılması, toplumsal hayatın içerisinde yer almasını sağlaması aslında topluma verilmiş bir mesaj olarak değerlendirmek lazım." dedi.

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 1934 yılında, Avrupa'da bir çok ülkeden önce gerçekleştiğini vurgulayan Usta, "Hatta Fransa'da, Fransız kadınları mücadele etmişler bu hakkı alamamışlardır. " ifadelerini kullandı.

Trabzon Barosu'ndan Av. Işıl Demir Güner de ayrımcılık konusunda katılımcılara bilgi vererek, kadın erkek eşitliğini örneklerle anlattı.

Öte yandan KTÜ Tiyatro Kulübü öğrencileri tarafından Türkiye'nin öncü kadınlarının canlandırıldığı bir gösteri sunuldu.

Programın sonunda KAM Müdürü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayça Eminoğlu tarafından panelistlere plaket verildi.

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