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Trabzon'da eski tarım araç gereçleri ve eşyalar Köy Yaşam Merkezi'nde sergileniyor

AA

Trabzon'da eski tarım araç gereçleri ve eşyalar Köy Yaşam Merkezi'nde sergileniyor

TRABZON (AA) - TUĞBA YARDIMCI - Trabzon'un Vakfıkebir ilçesine bağlı Güneyköy Mahallesi'nde Köy Yaşam Merkezi'ne dönüştürülen eski okul binasında, geçmiş yıllarda kullanılan tırmıktan taş değirmene, inek derisi çarıktan ahşap valize, gaz lambasından turşu testisine kadar çeşitli tarım araç gereçleri ve ev eşyaları sergileniyor.

Güneyköy Mahallesi Muhtarı Süvari Şeref, AA muhabirine, 1961'de eğitim öğretime başlayan Güneyköy İlkokulunun, öğrenci yetersizliği dolayısıyla taşımalı eğitime geçilmesi ile 1992 yılında kapandığını söyledi.

Uzun yıllar kapalı kalan okulun atıl duruma geldiğini belirten Şeref, 15 yıl önce eski muhtar Ömer Öztürkoğlu öncülüğünde mahalle sakinlerinin de katkısıyla onarım başlattıklarını vurguladı.

Yıllar içinde imece usulüyle önce okulun çatısının onarıldığını, ardından da diğer ihtiyaçlarının giderildiğini anlatan Şeref, gelinen noktada çevre düzenlemesi hariç tüm eksikliklerin giderildiğini ifade etti.

Şeref, sınıflardan birini toplantı salonuna, diğerini ise köydeki yaşamı tanıtmak amacıyla eski eşyaların yer aldığı müzeye dönüştürdüklerini dile getirdi.

Komşuların bağışladığı eşyalar sayesinde, binanın tadilatında büyük emek sarf eden mahalle sakinlerinden merhum Beytullah Öksüz'ün adını verdikleri müzeyi oluşturduklarını kaydeden Şeref, şöyle devam etti:

"Belki bugün bir önemi olmayabilir ama 50, 70 yıl sonraki neslimizin bunların ne olduğunu anlayabilmesi için böyle bir düşünceyle yaptık. Tarımsal aletler, evde kullanılmayan eski zamandan kalan bakır kazan, eski radyo, turşu testisi, gurbete gidilen eski tahta valizler, hızarlar, beşik, dokuma kilim, ahşap yayık ve lüksleri (gaz lambası) toparladık. Bunları, burada sergiliyoruz. Eskiden giyilen inek derisinden yapılmış çarıkları, su kaynatılan, hayvanlara yal yapılan kazanları görecekler, öğrenecekler. Burada tarihten bir esinti alırlar diye düşündük. 1950'li yıllardaki yaşantıyı, günümüzden 50 yıl sonraya devam ettirebilirsek gelen nesil köyde insanlar nasıl yaşadı, hangi tarım aletlerini kullandı, aydınlatmada neler kullandı, radyosu nasıldı, burada onları görecekler."

Şeref, mahalle sakinlerinin talebiyle diğer sınıfı da masa, sandalye, televizyon, projektör cihazı gibi gerekli donanımları sağlayarak, eski muhtar Ömer Öztürkoğlu'nun adını verdikleri toplantı salonuna dönüştürdüklerini belirtti.

- Tarımla ilgili kurslar düzenleniyor

Toplantı salonunda zaman zaman mahalle sakinlerinin bir araya gelerek sohbet ettiğini aktaran Şeref, ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde tarımla ilgili kursların organize edildiğini, böylece okulun canlandığını kaydetti.

Toplantı salonuna adı verilen eski muhtar Ömer Öztürkoğlu ise kendisinin de mezun olduğu ilkokulun yeniden kullanılır duruma gelmesinin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Çocukluk anılarının olduğu okulu vatandaşların da desteğiyle imece usulüyle düzenlediklerini anlatan emekli öğretmen Öztürkoğlu, "Sağ olsun gençlerle kış akşamları oturup sohbet ediyoruz. Gönlümüz razı olmadı okulumuzun mahvolmasına, imece usulüyle bu hale getirdik. Bundan sonra da daha ileriye gideceğini düşünüyorum." dedi.

- İlçede atıl vaziyetteki 35 köy okulu dönüştürülecek

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Altın ise onarımı ve tefrişatı mahalle sakinleri tarafından yapılan binanın, Köy Yaşam Merkezi Projesi kapsamına alındığını, çevre düzenlemesinin de bu proje kapsamında gerçekleştirileceğini söyledi.

Eski okulu onaran muhtara ve mahalle sakinlerine teşekkür eden Altın, ilçe genelinde 5 mahallede 35 köy okulunun daha köy yaşam merkezi olarak hizmete açılması için çalışmalara devam edildiğini aktardı.

Altın, köyde kullanılan eşyaların sergilenmesini de önemsediğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Açacağımız diğer köy yaşam merkezlerinde de o köyde kullanılan eski eşyaları toplayıp, benzer bir şekilde sergilemeyi, orada yaşayan mahalle sakinlerinin de buna sahip çıkması için gerekli yönlendirmeyi yapacağız. Bu da nesilden nesle kullanılan eşyaların, sosyal hayatın, Türk kültürünün yaşatılması demek. Dedelerimizin, ninelerimizin ne zorluklarla el emekleriyle yaptıkları eşyalar, araç gereçler. Bugün bunlardan hiçbirisi kullanımda değil. Hem köy yaşam merkezi hem de köyün tarihini, kültürünü içeren, gelecek nesillere de aktaran bir merkez kurmuş olacağız. Kültürümüzü yaşatmak adına güzel bir çalışma."

Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cemile Kahyaoğlu da Güneyköy'de mahalle sakinlerinin talebi üzerine 40 saatlik fındık ağacı budamaya yönelik kurs başlattıklarını, ilerleyen dönemlerde meyve ağacı budama ve ilk yardım kursu açmayı planladıklarını söyledi.

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