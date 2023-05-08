Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Erkan Özdamar, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen (Dk. 90 Serkan Asan), Hüseyin Türkmen, Bartra, Eren Elmalı, Bardhi, Doğucan Haspolat, Hamsik (Dk. 74 Abdülkadir Ömür), Arif Boşluk (Dk. 66 Visca), Umut Bozok (Dk. 90 Markovic), Gomez (Dk. 74 Gbamin)

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Arda Kızıldağ, Mujakic, Atakan Çankaya (Dk. 56 Beridze - Dk. 77 Fıratcan Üzüm), Kitsiou, Dokanovic, Taylan Antalyalı (Dk. 77 Tasos), Hanousek, Emre Kılınç (Dk. 87 Pedrinho), Zahid (Dk. 45 Diack), Sowe

Goller: Dk. 45+1 ve 62 Umut Bozok (Trabzonspor)

Kırmızı Kartlar: Dk. 10 Kitsiou ve Tolunay Kafkas (MKE Ankaragücü Teknik Direktörü) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 9 Doğucan Haspolat (Trabzonspor) Dk. 48 Taylan Antalyalı (MKE Ankaragücü)





TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü 2-0 yendi.

59. dakikada Diack'ın pasında ceza alanı içi sağ çaprazında topla buluşan Taylan Antalyalı'nın sert şutunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

62. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Doğucan Haspolat'ın soldan yerden ortasında, kaleci ile karşı karşıya kalan Umut Bozok, topu yerden filelere gönderdi: 2-0



77. dakikada kaleci Uğurcan Çakır ile çarpışan Beridze, sedye ile oyunu terk ederken yerini Fıratcan Üzüm'e bıraktı.



85. dakikada Doğucan Haspolat'ın uzak mesafeden şutunda kaleci Gökhan Akkan, sol köşesine gelen topu iki hamlede kornere çelmeyi başardı.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.









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