Trabzon TKDK'dan 13. başvuru için bilgilendirme çağırısı

TRABZON (AA) - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Trabzon İl Koordinatörü Şansal Aydoğdu, vatandaşları IPARD 2 Programı kapsamında 13. başvuru çağrı ilanıyla ilgili bilgi almaya davet etti.

TKDK İl Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, TKDK 13. başvuru çağrı ilanının proje kabullerinin hayvancılık sektöründe 4 Eylül'de başlayıp 26 Eylül'e kadar, işleme sektöründe 18 Eylül'de başlayıp 10 Ekim'e kadar devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, vatandaşları başvuruyla ilgili bilgi almaya davet eden Aydoğdu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"Trabzon'un bu desteklerden maksimum düzeyde faydalanmasını istiyoruz. Bu sebeple yatırım yapmak isteyenleri vakit kaybetmeden bilgi almaya davet ediyorum. Gelin ilimizi beraber kalkındıralım. Proje başvuru çağrı ilanının başta Trabzon yatırımcıları olmak üzere tüm yatırımcılarımız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını dilerim."

Süt, kırmızı et, kanatlı eti, ve yumurta üreten tarımsal işletmeler başlıkları altında yapılacak yatırımlara yüzde 60 ile yüzde 80 oranında hibe desteği sağlanacağına işaret edilen açıklamada, süt, kırmızı et, kanatlı eti, su ürünlerinin, meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması başlıkları altında yapılacak yatırımlara ise yüzde 50 ile yüzde 60 oranında hibe desteği verileceği kaydedildi.