Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon TKDK'dan 13. başvuru için bilgilendirme çağırısı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon TKDK'dan 13. başvuru için bilgilendirme çağırısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TRABZON (AA) - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Trabzon İl Koordinatörü Şansal Aydoğdu, vatandaşları IPARD 2 Programı kapsamında 13. başvuru çağrı ilanıyla ilgili bilgi almaya davet etti.

        TKDK İl Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, TKDK 13. başvuru çağrı ilanının proje kabullerinin hayvancılık sektöründe 4 Eylül'de başlayıp 26 Eylül'e kadar, işleme sektöründe 18 Eylül'de başlayıp 10 Ekim'e kadar devam edeceği bildirildi.

        Açıklamada, vatandaşları başvuruyla ilgili bilgi almaya davet eden Aydoğdu'nun şu ifadelerine yer verildi:

        "Trabzon'un bu desteklerden maksimum düzeyde faydalanmasını istiyoruz. Bu sebeple yatırım yapmak isteyenleri vakit kaybetmeden bilgi almaya davet ediyorum. Gelin ilimizi beraber kalkındıralım. Proje başvuru çağrı ilanının başta Trabzon yatırımcıları olmak üzere tüm yatırımcılarımız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını dilerim."

        Süt, kırmızı et, kanatlı eti, ve yumurta üreten tarımsal işletmeler başlıkları altında yapılacak yatırımlara yüzde 60 ile yüzde 80 oranında hibe desteği sağlanacağına işaret edilen açıklamada, süt, kırmızı et, kanatlı eti, su ürünlerinin, meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması başlıkları altında yapılacak yatırımlara ise yüzde 50 ile yüzde 60 oranında hibe desteği verileceği kaydedildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        KKM'de 75 milyar liralık artış
        KKM'de 75 milyar liralık artış
        Memura yeni zam teklifi belli oldu
        Memura yeni zam teklifi belli oldu
        İranlı kadının iç çamaşırından servet çıktı!
        İranlı kadının iç çamaşırından servet çıktı!
        İstediği maaş ortaya çıktı!
        İstediği maaş ortaya çıktı!
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Malezya'da özel uçak düştü
        Malezya'da özel uçak düştü
        Chamberlain hazır kıta! Şenol Güneş'i memnun etti
        Chamberlain hazır kıta! Şenol Güneş'i memnun etti
        Motosiklet aynaları açık olmalı
        Motosiklet aynaları açık olmalı
        Daha 15 yaşındaydı! Öldüren vantilatör!
        Daha 15 yaşındaydı! Öldüren vantilatör!
        İzmir'de kritik önemdeki barajda alarm!
        İzmir'de kritik önemdeki barajda alarm!
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Bazı ilaçlar sıcaklık direncini düşürebiliyor
        Bazı ilaçlar sıcaklık direncini düşürebiliyor
        Beyoğlu'nda dehşet! Zihinsel engelliyi silahla vurdu!
        Beyoğlu'nda dehşet! Zihinsel engelliyi silahla vurdu!
        Hakim Ziyech, Galatasaray yolunda
        Hakim Ziyech, Galatasaray yolunda
        Graham Bell ile Gandhi'nin okulunu kazandı
        Graham Bell ile Gandhi'nin okulunu kazandı
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        Dünyanın en yalnız evine gitti!
        Dünyanın en yalnız evine gitti!
        Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: İklim göçüyle Karadeniz'e hücum olacak!
        Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: İklim göçüyle Karadeniz'e hücum olacak!
        Kişi aynı, etkisi farklı
        Kişi aynı, etkisi farklı
        Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor

        Benzer Haberler

        Trabzon'da elektrik akımına kapılan 2 kişiden biri öldü
        Trabzon'da elektrik akımına kapılan 2 kişiden biri öldü
        Türkiye'nin 7 aylık hamsi ihracatı yüzde 11 arttı
        Türkiye'nin 7 aylık hamsi ihracatı yüzde 11 arttı
        Trabzonspor teknik direktörü Bjelica, basın toplantısı düzenledi:
        Trabzonspor teknik direktörü Bjelica, basın toplantısı düzenledi:
        Trabzonspor, Yunan futbolcu Taxiarchis Fountas'ı kadrosuna kattı
        Trabzonspor, Yunan futbolcu Taxiarchis Fountas'ı kadrosuna kattı
        "Sağlığınız için sıcak havada aniden klimanın karşısına geçmeyin" uyarısı
        "Sağlığınız için sıcak havada aniden klimanın karşısına geçmeyin" uyarısı
        Trabzon'da bir iş yerinde çalışan genç, elektrik akımına kapıldı
        Trabzon'da bir iş yerinde çalışan genç, elektrik akımına kapıldı