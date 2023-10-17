Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'daki konser İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı nedeniyle yarıda kesildi

        Trabzon'da düzenlenen "Turan" grubunun konseri, İsrail'in Gazze'de hastaneye yönelik saldırısı nedeniyle yarıda kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 23:44 Güncelleme: 17.10.2023 - 23:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'daki konser İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı nedeniyle yarıda kesildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'da düzenlenen "Turan" grubunun konseri, İsrail'in Gazze'de hastaneye yönelik saldırısı nedeniyle yarıda kesildi.

        Ortahisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları kapsamında Kazakistan müzik grubu Turan'ın konser düzenlediği belirtildi.

        Konser sırasında İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasıyla yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini öğrenen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in, konserin durdurulmasını talep ettiği ifade edildi.

        Açıklamada, görüşlerine yer verilen Genç, katil ve terör çetesi olarak nitelendirdiği İsrail'in birkaç gündür dünyanın gözü önünde Gazze'de Müslümanları hedef alarak kadın, yaşlı ve çocuk demeden katliam gerçekleştirdiğini belirtti.

        Genç, şunları kaydetti:

        "Batılı ülkeler ve emperyalizmin başı Amerika bu katliama sessiz kaldıkları yetmiyormuş gibi sivil ölümlerini ve insanlık suçlarını örtbas etmeye gayret ediyor. Daha bu akşam Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesinin vurulduğunu ve 600'ü aşkın sivilin şehit edildiğini bu esnada haber aldık ve etkinliğimizi yarıda kestik. Zafere giden yolda en temizinden mücadele eden kahraman Filistinlilerle başa çıkamayan terör çetelerinin hıncını hastalardan ve masum sivillerden çıkartması asla kabul edilemez. Bu saldırı işgalci siyonistlerin 'ey dünya siz susuyorsunuz, biz bu sessizliğinizle daha çok kan dökeceğiz' demesi anlamına gelmektedir."

        "Eminiz ki Allah Filistin'e şanlı bir zafer nasip edecektir." ifadelerini kullanan Genç, "İnsanlık suçlarına alenen bulaşmış, Nazi benzeri bu teröristlerin alacağı cevap elbet çok sert olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Pentagon'dan açıklama
        Pentagon'dan açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        İsrail: Savaşın sonraki aşamasına hazırlanıyoruz
        İsrail: Savaşın sonraki aşamasına hazırlanıyoruz
        Mahmud Abbas 3 günlük yas ilan etti
        Mahmud Abbas 3 günlük yas ilan etti
        Irak ve Suriye tezkeresi kabul edildi
        Irak ve Suriye tezkeresi kabul edildi
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması!
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması!
        Soğuk havalara hazır olalım
        Soğuk havalara hazır olalım
        Fenerbahçe'yi bekleyen yoğun fikstür!
        Fenerbahçe'yi bekleyen yoğun fikstür!
        Çocukların kavgasına aileler karıştı: Ölü ve yaralılar var
        Çocukların kavgasına aileler karıştı: Ölü ve yaralılar var
        Fagioli'ye yasa dışı bahisten 7 ay men!
        Fagioli'ye yasa dışı bahisten 7 ay men!
        Bursa'daki uçak kazasında soruşturma tamamlandı!
        Bursa'daki uçak kazasında soruşturma tamamlandı!
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        Elektronik sigara kullananlar dikkat!
        Elektronik sigara kullananlar dikkat!
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Yunanistan'daki kanlı pusuda detaylar netleşti!
        Yunanistan'daki kanlı pusuda detaylar netleşti!
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"

        Benzer Haberler

        Trabzonspor'dan Bakasetas'ın sakatlığı hakkında açıklama
        Trabzonspor'dan Bakasetas'ın sakatlığı hakkında açıklama
        Bakasetas'ın sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edildi
        Bakasetas'ın sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edildi
        Trabzonspor'un oyuncusu Nicolas Pepe, kulübün dergisine konuştu:
        Trabzonspor'un oyuncusu Nicolas Pepe, kulübün dergisine konuştu:
        Trabzonsporlu Pepe: Her şey daha iyi olacak
        Trabzonsporlu Pepe: Her şey daha iyi olacak
        TRÜ'de "Narkotikle Mücadele ve Gençlik" paneli düzenlendi
        TRÜ'de "Narkotikle Mücadele ve Gençlik" paneli düzenlendi
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Raylı Sistem Projesi'ni değe...
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Raylı Sistem Projesi'ni değe...