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        Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 23 Ekim Pazartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 14:42 Güncelleme: 18.10.2023 - 14:42
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        Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti
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        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 23 Ekim Pazartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve denge koordinasyon çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ve dar alanda oyun ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

        Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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