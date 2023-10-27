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        Trabzonspor'da, Fatih Karagümrük maçının hazırlıkları devam etti

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 29 Ekim Pazar günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 13:48 Güncelleme: 27.10.2023 - 13:48
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        Trabzonspor'da, Fatih Karagümrük maçının hazırlıkları devam etti
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 29 Ekim Pazar günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcular teknikle bağlantılı koordinasyon çalışması yaptı.

        Antrenman, 5'e 2 pas, şut ve sonuçlandırma çalışmasıyla sona erdi.

        Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket edecek.

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