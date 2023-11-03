Trabzonspor'dan hakem performanslarına ilişkin açıklama:

Trabzonspor Kulübünden hakem performanslarına ilişkin açıklama yapıldı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Galatasaray, Atakaş Hatayspor ve Siltaş Yapı Pendikspor karşılaşmalarında "hakem hatası" denilemeyecek kasıtlı kararlar sonucunda puanlarının çalındığı ve haksız şekilde verilen kartlarla futbolcularının oyun dışı bırakıldığı belirtildi.

Pendikspor maçı için TFF yetkilileriyle görüşüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Siltaş Yapı Pendikspor maçının hakemine ceza verildiğinin belirtilmesine rağmen düdük çalmaya devam etmiş, 'aynı karşılaşmanın gözlemcisinin, raporunu değiştirmesi için arandığı iddiasını' TFF'ye aktarmamıza rağmen herhangi bir işlem yapılmamıştır. VavaCars Fatih Karagümrük maçında Onuachu'nun attığı bariz gol geçersiz sayılmıştır. Pozisyonda top daha kalecinin eline geçmeden oyuncumuz kafayı vurmuş, orta hakem Ali Şansalan faul düdüğünü çalarak, VAR müdahalesinin önüne geçmiştir."

Açıklamada, hakem performanslarının dikkatle izlenmesi talebinin TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye iletildiğine vurgu yapılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Ancak görüyoruz ki sistem yine aynı şekilde ilerliyor ve bazı hakemler, birilerinin değirmenine su taşımayı sürdürüyor. Umarız, haftalardır devam eden bu tiyatronun finali, hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe karşılaşmasında sahneye konulmaz ve Fairplay'in hakim kılındığı, iyi oynayanın bileğinin hakkı ile kazandığı, kimseye ayrımcılık hakkı tanınmadığı bir maç olur. Belirttiğimiz unsurlar dışında yaşanacak her türlü olumsuzluğa karşı gereğini yapacağımızı tüm futbol kamuoyuna duyururuz."