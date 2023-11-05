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        Trabzon, Ordu ve Bayburt'ta Gazze için camilerde dua edildi

        Trabzon, Ordu ve Bayburt'ta, Gazze için camilerde dua edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 19:58 Güncelleme: 05.11.2023 - 19:58
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        Trabzon, Ordu ve Bayburt'ta Gazze için camilerde dua edildi
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        Trabzon, Ordu ve Bayburt'ta, Gazze için camilerde dua edildi.

        Trabzon'da İskenderpaşa Camisi'nde "Gazze için duaya duruyoruz" programı kapsamında akşam namazı sonrası Kur'an-ı Kerim tilaveti, Yasin, Mülk ve Fetih sureleri okundu.

        Tekbirlerin getirildiği programda, yatsı namazına kadar dualar edildi.

        Ortahisar Müftüsü Selami Bağcı'nın yaptığı duaya katılan Trabzonlular da Gazze halkı için dua etti.

        - Bayburt

        Bayburt'ta tarihi Ulu Camii'de yatsı namazı öncesinde Mevlid-i Şerif okundu.

        Daha sonra imam Zülküf Kocabey'in yaptığı duaya katılan vatandaşlar, Gazze için dua etti.

        - Ordu

        Ordu'da Yalı Camisi'nde "Gazze için duaya duruyoruz" programı gerçekleştirildi.

        Yatsı namazı öncesi din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Namazın ardından İl Müftüsü İsmail Çiçek tarafından Gazze halkı için dua edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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