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        Trabzon'da site içindeki bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü

        Trabzon'da sitedeki bir apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 01:22 Güncelleme: 06.11.2023 - 01:22
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        Trabzon'da site içindeki bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü
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        Trabzon'da sitedeki bir apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaşüstü Mahallesi'nde site içindeki 14 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına ait ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, dairede maddi hasara neden oldu.

        Dumandan etkilenen 3 kişi de ambulansla çeşitli hastanelere sevk edildi.

        Ekipler, yoğun duman nedeniyle apartmanın asansör ve yangın merdivenlerinin kontrolü yaparak havalandırmasını sağladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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