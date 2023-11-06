Trabzon'da site içindeki bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Trabzon'da sitedeki bir apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaşüstü Mahallesi'nde site içindeki 14 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına ait ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, dairede maddi hasara neden oldu.

Dumandan etkilenen 3 kişi de ambulansla çeşitli hastanelere sevk edildi.

Ekipler, yoğun duman nedeniyle apartmanın asansör ve yangın merdivenlerinin kontrolü yaparak havalandırmasını sağladı.

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